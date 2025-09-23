Speyer – DAS ATELIER DER TRÄUME Fotoausstellung im Kinder- und Jugendtheater zur Eröffnung des 30. Festivals KULTURBEUTEL

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Birgit Dantin und Carmen Kubath haben sich auf ihrem Weg zur Fotografie vor 15
Jahren kennengelernt und aus ihren eigenen Ideen gemeinsame Interessen entwickelt.
So entstanden bereits viele Projekte wie z. B. die Ausstellung „Welt der
Frauen – Frauen der Welt“, Workshops mit verschiedenen Schwerpunkten wie
schwarz-weiß Fotografie, Wabi Sabi oder fotografische Stadtspaziergänge.
Ihr Projekt „Atelier der Träume“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und
Jugendtheater Speyer. Die ausgestellten Bilder sind während den Vorstellungen des
Theaters entstanden.
Eintritt frei
Weitere Informationen finden Sie unter www.theater-speyer.de
Tel.: 06232 2890750 oder unter reservierung@theater-speyer.de
Quelle: Kinder- und Jugendtheater Speyer e.V.