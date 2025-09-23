Mannheimer Bäder – Zufrieden mit der Freibadsaison 2025



Mannnheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sommer, Sonne, Schwimmbad – viele Mannheimerinnen und Mannheimer sind auch dieses Jahr ins Freibad trotz wechselhaften Sommers gekommen: Seit Mitte Mai wurden in der Saison 2025 genau 235.495 Besucherinnen und Besucher in den vier Mannheimer Freibäder gezählt. Im Vorjahr waren es 248.356 Gäste am Ende der Saison.

Der Sommer 2025 war kein Rekordsommer und sehr unbeständig. Erst kühl gestartet mit vielen Extremniederschläge, Mitte Juni dann die Hitze pur. Im Juli und August waren die Tage dann wieder wechselhaft und verregnet. Der stärkste Besuchertag konnte während der Hitzewelle am 22. Juni 2025 mit 6.606 Besucherinnen und Besuchern im Herzogenriedbad verzeichnet werden.

Das umfangreiche Angebot an Öffnungszeiten wurde trotz Personalmangels gut in allen vier Bädern gemeistert. „Hier gilt ein besonderer Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bäderbereich, ohne deren täglichen Einsatz ein Badebetrieb unter den schwierigen Rahmenbedingungen nicht möglich gewesen wäre“, beschreibt Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer. Erfreulicherweise gab es in der Freibadsaison 2025 keine besonderen und nennenswerten Vorfälle.

Zum Abschluss der Freibadsaison 2025 fand im Freibad Sandhofen das beliebte Hundeschwimmen statt: An die 120 Hunde und 230 Besucherinnen und Besucher sorgten für eine erfolgreiche Abschlussveranstaltung der Saison.

Mit dem Ende der Freibadsaison beginnt dann die Hallenbadsaison 2025/2026. Die Öffnungszeiten, Eintrittspreise und Kursangebote zu den einzelnen Bädern sind unter www.schwimmen-mannheim.de zu finden. Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon unter 0621/ 293-4004 (Mo. bis Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-12 Uhr) oder per E-Mail an fb52@mannheim.de sowie bei den jeweiligen Hallenbädern.

