Mannheim – Verleihung des Bertha-und-Carl-Benz-Preises der Stadt Mannheim an 4ma 3ma Rehatechnik GmbH

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des 125. Geburtstags des Automobils hat die Stadt Mannheim 2011 den Bertha-und-Carl-Benz-Preis ausgelobt. Der hochkarätige und mit 10.000 Euro dotierte Mobilitätspreis wird alle zwei Jahre an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich auf herausragende Weise um eine bedeutende Verbesserung der Mobilität – im Sinne einer umweltgerechteren, sozialeren oder einfacheren Mobilität – verdient gemacht haben.

Der diesjährige Preis geht an die 4ma 3ma Rehatechnik GmbH für ihre wegweisende Arbeit in der Entwicklung von Kinderrollstühlen. Das Preisgericht würdigt damit den besonderen Einsatz für mehr Selbstständigkeit und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung. Mit technischer Kreativität, handwerklichem Know-how und einem feinen Gespür für die Lebensrealitäten der Betroffenen, ermöglicht das Unternehmen ihnen mehr Bewegungsspielraum – und damit auch mehr soziale und persönliche Entwicklung.

Oberbürgermeister Christian Specht wird den Preis im Rahmen eines Festaktes am

Sonntag, 12. Oktober 2025, 11:00 Uhr

in der Baumhainhalle im Luisenpark

Theodor-Heuss-Anlage 2, 68165 Mannheim

überreichen.

Dabei erfahren die Gäste aus erster Hand, wie wichtig ein individuell angepasster Rollstuhl ist, welchen entscheidenden Beitrag er für mehr Selbstständigkeit und Teilhabe leistet und welche Herausforderungen Betroffene auf ihrem Weg dorthin bewältigen müssen. Bereits ab 10:00 Uhr geben verschiedene Präsentationen Einblicke in spannende Projekte und Angebote von und für Menschen mit Behinderungen.

Zur Verleihung des Bertha-und-Carl-Benz-Preises sind auch interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Die Teilnahme ist kostenfrei, wegen des begrenzten Platzangebots ist aber eine vorherige Anmeldung bis zum 30.09.2025 unter www.mannheim.de/benz-preis nötig. Eine digitale oder ausgedruckte Anmeldebestätigung ist Voraussetzung für den Einlass, der ab 10.00 Uhr erfolgt.

Das Veranstaltungsprogramm:

10.00 Uhr: Einlass und Ausstellungseröffnung

Unter anderem mit einem Rollstuhlparcours zum Testen der eigenen Geschicklichkeit, Informationsständen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), des Special Needs e. V., des TV 1877 Mannheim-Waldhof e. V. und vielen mehr zu spannenden Projekten und Angeboten von und für Menschen mit Behinderungen.

11.00 – 12.00 Uhr: Festakt zur Überreichung des Bertha-und-Carl-Benz-Preises

Ansprache durch Oberbürgermeister Christian Specht

Talkrunde mit Jürgen Dusel (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen), Stephan Frantzen (4ma 3ma Rehatechnik GmbH), Simey Truong (Kundin der 1. Stunde), Prof. Benedikt Winter (Leiter des Sozialpädiatrischen Zentrums und Leiter der Neuropädiatrie des Universitätsklinikums Mannheim)

Dankesworte des Preisträgers

Künstlerisches Rahmenprogramm

Ab 12.30 Uhr: Empfang und Austausch

Quelle: Stadt Mannheim