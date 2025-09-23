Mannheim – Medizin für die Stadt: Kleine Patienten – große Verantwortung



Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Um das Thema Patientensicherheit in der Kindermedizin geht es bei der Sonderveranstaltung der Reihe „Medizin für Mannheim“: Am Dienstag, 30. September 2025, berichten Expertinnen und Experten der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), was Sicherheitskultur im Krankenhaus bedeutet und wie wir schon für unsere kleinsten Patientinnen und Patienten ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Die Veranstaltung startet um 16 Uhr im Hörsaal 1 sowie im Livestream auf dem UMM-YouTube-Kanal – ergänzt durch ein buntes Rahmenprogramm am Pariser Tor und im Foyer des Hörsaals.

Für Erwachsene bietet die Veranstaltung spannende Vorträge rund um die Patientensicherheit in der Kindermedizin. Unsere Expertinnen und Experten aus Geburtshilfe, Kinderklinik, Kinderchirurgie, Neonatologie und Radiologie geben Einblicke, wie Sicherheit in ihrem Fachbereich gelebt wird – von der Geburt bis zur Behandlung von Früh- und Neugeborenen. Ergänzt wird das Programm durch eine Diskussions- und Fragerunde mit allen Referierenden sowie eine offene Elternsprechstunde zu Alltagsgefahren und Notfällen im Foyer vor Hörsaal 1.

Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher wird ein buntes Mitmachprogramm angeboten. Kinder können unter Anleitung ausprobieren, wie ein Gipsverband angelegt wird, auf der Hüpfburg spielen, sich schminken lassen oder von einer Ballonkünstlerin mit einem kreativen Ballontier überrascht werden. Zusätzlich werden altersgerechte Aktivitäten angeboten, die zeigen, wie richtiges Händewaschen sowie Husten und Niesen zur Infektionsprävention beitragen.

Die Veranstaltung findet statt

am Dienstag, 30. September, 16:00 bis ca. 19:00 Uhr

am Pariser Tor und im Großen Hörsaal 01 des Universitätsklinikums Mannheim

(Haus 6, Ebene 4 | Haupteingang am Neckar)

Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, 68167 Mannheim.

Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls live mit dabei sein können alle Interessierten im kostenlosen Livestream unter www.medizin-fuer-mannheim.de.

Quelle: Stadt Mannheim