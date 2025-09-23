Mannheim – Eröffnung GenerationenTreff Rheinau



Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Etablierter Standort, größerer Treff, mehr Angebote: Aus dem beliebten SeniorenTreff Rheinau wird zukünftig der GenerationenTreff Rheinau. Am Freitag, 19. September, wurde in den barrierefreien Räumlichkeiten im Familienzentrum in der Relaisstraße 157 feierliche Eröffnung gefeiert. Die Umfirmierung geht Hand in Hand mit der konzeptionellen Weiterentwicklung des Treffs im Sinne des Mannheimer Modells zur Neuausrichtung der Seniorenarbeit.

„Rheinau ist der erste Treff, der die Angebote eines GenerationenTreffs vorhält. Viele ältere Menschen möchten so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung leben. Für uns als Kommune stellt sich die Herausforderung, seniorenfreundliche Quartiere zu gestalten und soziale Netzwerke zu stärken. Daher sind wir von der Zukunftsfähigkeit des Mannheimer Modells überzeugt und arbeiten auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten pragmatisch an der Umsetzung“, unterstreicht Sozialbürgermeister Thorsten Riehle anlässlich der Eröffnung.

Als zentrale Beratungs- und Begegnungsstätte für die ältere Generation im Stadtteil werden neben einem vielfältigen Veranstaltungs- und Kursangebot zukünftig ebenso Leistungen des Pflegestützpunktes sowie des Pflegemanagements im Rahmen einer „aufsuchenden Sachbearbeitung“ angeboten werden. Am 29. September ist eine erste Beteiligungsveranstaltung mit Bürger*innen geplant, um – ähnlich wie auf der Vogelstang – die für den Stadtteil spezifischen Gegebenheiten und Bedarfe aus Bürger*innensicht zu erarbeiten. Die Angebote sollen dann entsprechend – auch mit Unterstützung durch ehrenamtlich Tätige – ausgeweitet werden. Mit dem neuen GenerationenTreff können in Rheinau vier der fünf Bausteine des Mannheimer Modells sofort wirkungsorientiert umgesetzt werden. Für den noch offenen Baustein „Wohnen mit Versorgungssicherheit“ bewirbt sich die Sozialverwaltung aktuell um eine Förderung für ein Modellvorhaben nach §123 SGB XI. Dann sollen im Stadtteil in Kooperation mit einem Pflegedienst und der GBG Unternehmensgruppe tragfähige Unterstützungsstrukturen aufgebaut werden, die einen längeren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit ermöglichen.

„Das Programmangebot des GenerationenTreffs wird in Rheinau Schritt für Schritt weiterentwickelt und an die Bedarfe der Bürger*innen angepasst. Wir bieten künftig auch Beratung und Unterstützung direkt vor Ort im Stadtteil an – und möchten alle älteren Bürger*innen ermutigen, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen“, wirbt Dr. Jens Hildebrandt, Leiter des Fachbereichs für Arbeit und Soziales, für den Treff.

Als neue Leitung konnte Simone Leyh gewonnen werden, die mit einem Diplom für Soziale Arbeit die fachliche Qualifikation und viele neue Ideen für ihre Tätigkeit im GenerationenTreff und die Netzwerkarbeit vor Ort mitbringt.

Über das Mannheimer Modell

Aufbauend auf einem Gemeinderatsbeschluss von 2020 zur Weiterentwicklung der offenen Altenhilfe, wird mit dem Mannheimer Modell ein ganzheitlicher Ansatz quartiersnaher Versorgungs- und Unterstützungsstrukturen verfolgt, der es möglichst vielen Menschen ermöglichen soll, den Lebensabend im gewohnten Umfeld zu verbringen und das Leben im Stadtteil bis ins hohe Alter attraktiv zu gestalten. Das Modell soll perspektivisch im gesamten Stadtgebiet umgesetzt werden. Es umfasst die fünf Bausteine 1) Generationentreff 2) Pflegestützpunkt 3) Pflegemanagement 4) Wohnen mit Versorgungssicherheit und 5) Stärkung des ehrenamtlichen und nachbarschaftlichen Engagements. Die einzelnen Bausteine sind verknüpft und aufeinander bezogen. Im Mannheimer Modell tritt die Sozialverwaltung als Akteurin im Sozialraum auf, um durch Bündeldung kommunaler Leistungen Armutsrisiken zu minimieren, die Teilhabechancen der Bürger*innen vor Ort zu verbessern, Einsamkeit im Alter entgegenzusteuern und den sozialen Zusammenhalt im Stadtteil zu verbessern.

Laufende Angebote

Montag:

11:30-14:30 Uhr PC-Kurs

11:30-12:30 Uhr Gymnastik im Saal

ab 12:30 Mittagessen

11:00-16:00 Uhr Offener Treff

Dienstag:

11:00-12:00 Uhr Besuchersprechstunde

13:30-16:00 Uhr Gesellschaftsspiele

14:00-16:00 Uhr Nachmittagscafé

17:30-19:00 Uhr soll ab Herbst wieder Qigong starten

Mittwoch:

11:30-12:30 Gymnastik im Saal

Ab 12:30 Uhr Mittagessen

11:30 Uhr bis 16:00 Uhr Offener Treff

Donnerstag:

11:00-12:00 Besuchersprechstunde

12:30-16:00 Uhr Offener Treff

14:00-16:00 Uhr PC-Kurs

Freitag:

9:30 Frühstück

13:00-15:00 Kreativ-Café

17:30-19:00 Uhr Gehörlosen Skat und Romme Club MA 1999

Quelle: Stadt Mannheim