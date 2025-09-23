Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Herbstferienprogramm für Kinder

Ludwigshafen / Metropolregion TRhein-Neckar(red/ak) – Das Herbstferienprogramm „Farbklänge, Rhythmus, Variation“ für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im Wilhelm-Hack-Museum widmet sich der Frage, wie Musik aussehen könnte. Mithilfe der Ausstellung „Vom Klang der Bilder“ finden die Teilnehmenden heraus, wie man musikalische Elemente in der Kunst entdecken kann. Können Farben klingen? Was ist eine malerische Komposition? Kann man zum Rhythmus von Formen und Farben tanzen? Im Museumsatelier setzen die Teilnehmenden mit kunstpädagogischer Begleitung ihre Ideen praktisch um. Das Ferienprogramm findet von Montag, 13. Oktober bis Freitag, 17. Oktober 2025, jeweils von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 100 Euro, inklusive Material, beziehungsweise 80 Euro für ein Geschwisterkind; Anmeldung per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.
Quelle: Stadt Ludwigshafen