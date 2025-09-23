Ludwigshafen – Untere Jagd- und Fischereibehörde zur Abholung von Jagd- und Fischereischeinen vorübergehend geschlossen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund von Personalengpässen ist die untere Jagd- und Fischereibehörde im Bereich Umwelt und Klima bei der Stadtverwaltung von Montag, 29. September bis einschließlich Mittwoch, 8. Oktober 2025 geschlossen. In dieser Zeit können Jagd- oder Fischereischeine nicht ausgestellt werden. Für alle anderen Anliegen, die die Jagd- oder Fischereibehörde betreffen, steht die E-Mail-Adresse umwelt@ludwigshafen.de zur Verfügung.
Quelle: Stadt Ludwigshafen