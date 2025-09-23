Ludwigshafen – Tanzveranstaltung zum Internationalen Tag der älteren Menschen am 1. Oktober im Bürgersaal Nord



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jedes Jahr findet traditionell eine Veranstaltung der Fachstelle Älter werden in Kooperation mit dem Seniorenrat anlässlich des „Internationalen Tags der älteren Menschen“ am 1. Oktober statt. Dieses Jahr steht im Bürgersaal Nord, Hemshofstraße 46a, wieder eine Tanzveranstaltung auf dem Programm. Einlass ist ab 13 Uhr. Um 13.30 Uhr eröffnet Sozialdezernentin Beate Steeg zusammen mit Vertreter*innen von der Fachstelle Älter werden und dem Seniorenrat die Veranstaltung. Ab 14 Uhr sorgt Musiker Manni Capello für die passende musikalische Begleitung. Da Bewegung auch hungrig und durstig machen kann, gibt es an diesem Tag für die Besucher*innen verschiedene Snacks wie Körnerstangen und Getränke, aber auch Kaffee und Kuchen zum kleinen Preis. Außerdem ist eine Vorführung der Tanzschule Weile geplant. An einem Infostand kann man sich über die Angebote der Fachstelle Älter werden informieren. Der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Ludwigshafen