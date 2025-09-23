Ludwigshafen – Starke Partnerschaft: Pfalzwerke und Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG ermöglichen unkomplizierten Einstieg in die Solar- und Wärmepumpenenergie

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT und die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG bündeln ab sofort ihre Kompetenzen, um den Zugang zu nachhaltiger
Energieversorgung für Bürgerinnen und Bürger der Region weiter zu erleichtern.
Im Mittelpunkt der Netzwerkpartnerschaft steht die Kombination aus technischer
Expertise und attraktivem Finanzierungsangebot – ganz im Sinne der Energiewende und
Kundennähe. Die Pfalzwerke übernehmen die Beratung, Planung und den Bau von
Photovoltaik-Anlagen auf Wohngebäuden oder auch für Wärmepumpen, während die
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG eine passende und unkomplizierte
Finanzierungslösung bietet. So wird es für Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer möglich,
die Investition in eine eigene PV-Anlage oder Wärmepumpe ohne Anfangsinvestition
umzusetzen – bei gleichzeitiger individueller Beratung und fairen Konditionen.
„Nachhaltigkeit beginnt oft mit einer ersten Entscheidung. Wir möchten es unseren
Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich machen, sich für eine eigene PV-Anlage
oder Wärmepumpe zu entscheiden. Mit unserer Partnerschaft mit der Vereinigte VR Bank
Kur- und Rheinpfalz eG zeigen wir, wie unkompliziert der Einstieg in erneuerbare Energien
sein kann – und wie die Energiewende im Alltag gelingt“, betont Marc Mundschau, Mitglied
des Vorstands der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT.
Auch bei der Vereinigten VR Bank sieht man in der Partnerschaft einen Gewinn für die
Region: „Als Genossenschaftsbank sind wir eng mit unserer Region verwurzelt und sehen
es als Teil unseres Auftrags, dazu beizutragen, dass zukunftsgerichtete Technologien
unterstützt werden“, sagt Vorstandssprecher Till Meßmer. In unserem
genossenschaftlichen Kontext nehmen wir unsere Rolle als Bank, zur nachhaltigen
Transformation auch der Wirtschaft beizutragen, besonders ernst. Umso mehr begrüßen
wir es, dass wir mit dieser Netzwerkpartnerschaft ganz konkret ein Zeichen setzen
können, wie dies gelingen kann – und vor allem, wie viele Menschen hier in unserer Region
aktiv daran partizipieren können.“
Die Partnerschaft umfasst die Finanzierung sowohl von Photovoltaik-Anlagen als auch
von Wärmepumpen. Für Pfalzwerke-Kundinnen und -Kunden stehen dabei exklusive
Konditionen zur Verfügung. Das jeweilige Finanzierungsmodell ist transparent aufgebaut:
Nach Online-Selbstauskunft erfolgt eine zeitnahe Kreditentscheidung mit passgenauen
Monatsraten – so profitieren Kundinnen und Kunden bereits ab dem ersten Tag von
reduzierten Stromkosten.
Die Pfalzwerke stehen seit über 110 Jahren für eine sichere und umweltverträgliche
Energieversorgung in ihrer Heimat, der Pfalz und Saarpfalz. Sie investieren in
zukunftsweisende Versorgungskonzepte aus Erneuerbare-Energien-Anlagen, in robuste
Netze und ganzheitliche Energielösungen, um die Transformation zu einer klimaneutralen
Gesellschaft aktiv mitzugestalten.
Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG zählt zu den größten
Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz und der Metropolregion Rhein-Neckar.
Basierend auf ihrer genossenschaftlichen Tradition und ihrer mehr als 160-jährigen
Geschichte fühlt sie sich Menschen und Unternehmen in ihrem Geschäftsgebiet
unmittelbar verbunden. Der persönliche Kontakt steht dabei im Vordergrund. Mit 37
Filialen sowie einem umfassenden digitalen und telefonischen Service-Angebot versteht
sich die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz als nahbarer, partnerschaftlicher
Finanzierungsexperte für Privat- und Firmenkunden
Weitere Informationen zur Kooperation sowie zu den Angeboten der Pfalzwerke und VVR-
Bank finden Sie unter:
www.pfalzwerke.de/solar-finanzierung
www.vvrbank-krp.de/pfalzwerke
Quelle: Pfalzwerke