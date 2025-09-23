Ludwigshafen – Starke Partnerschaft: Pfalzwerke und Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG ermöglichen unkomplizierten Einstieg in die Solar- und Wärmepumpenenergie

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT und die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG bündeln ab sofort ihre Kompetenzen, um den Zugang zu nachhaltiger

Energieversorgung für Bürgerinnen und Bürger der Region weiter zu erleichtern.

Im Mittelpunkt der Netzwerkpartnerschaft steht die Kombination aus technischer

Expertise und attraktivem Finanzierungsangebot – ganz im Sinne der Energiewende und

Kundennähe. Die Pfalzwerke übernehmen die Beratung, Planung und den Bau von

Photovoltaik-Anlagen auf Wohngebäuden oder auch für Wärmepumpen, während die

Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG eine passende und unkomplizierte

Finanzierungslösung bietet. So wird es für Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer möglich,

die Investition in eine eigene PV-Anlage oder Wärmepumpe ohne Anfangsinvestition

umzusetzen – bei gleichzeitiger individueller Beratung und fairen Konditionen.

„Nachhaltigkeit beginnt oft mit einer ersten Entscheidung. Wir möchten es unseren

Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich machen, sich für eine eigene PV-Anlage

oder Wärmepumpe zu entscheiden. Mit unserer Partnerschaft mit der Vereinigte VR Bank

Kur- und Rheinpfalz eG zeigen wir, wie unkompliziert der Einstieg in erneuerbare Energien

sein kann – und wie die Energiewende im Alltag gelingt“, betont Marc Mundschau, Mitglied

des Vorstands der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

Auch bei der Vereinigten VR Bank sieht man in der Partnerschaft einen Gewinn für die

Region: „Als Genossenschaftsbank sind wir eng mit unserer Region verwurzelt und sehen

es als Teil unseres Auftrags, dazu beizutragen, dass zukunftsgerichtete Technologien

unterstützt werden“, sagt Vorstandssprecher Till Meßmer. In unserem

genossenschaftlichen Kontext nehmen wir unsere Rolle als Bank, zur nachhaltigen

Transformation auch der Wirtschaft beizutragen, besonders ernst. Umso mehr begrüßen

wir es, dass wir mit dieser Netzwerkpartnerschaft ganz konkret ein Zeichen setzen

können, wie dies gelingen kann – und vor allem, wie viele Menschen hier in unserer Region

aktiv daran partizipieren können.“

Die Partnerschaft umfasst die Finanzierung sowohl von Photovoltaik-Anlagen als auch

von Wärmepumpen. Für Pfalzwerke-Kundinnen und -Kunden stehen dabei exklusive

Konditionen zur Verfügung. Das jeweilige Finanzierungsmodell ist transparent aufgebaut:

Nach Online-Selbstauskunft erfolgt eine zeitnahe Kreditentscheidung mit passgenauen

Monatsraten – so profitieren Kundinnen und Kunden bereits ab dem ersten Tag von

reduzierten Stromkosten.

Die Pfalzwerke stehen seit über 110 Jahren für eine sichere und umweltverträgliche

Energieversorgung in ihrer Heimat, der Pfalz und Saarpfalz. Sie investieren in

zukunftsweisende Versorgungskonzepte aus Erneuerbare-Energien-Anlagen, in robuste

Netze und ganzheitliche Energielösungen, um die Transformation zu einer klimaneutralen

Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG zählt zu den größten

Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz und der Metropolregion Rhein-Neckar.

Basierend auf ihrer genossenschaftlichen Tradition und ihrer mehr als 160-jährigen

Geschichte fühlt sie sich Menschen und Unternehmen in ihrem Geschäftsgebiet

unmittelbar verbunden. Der persönliche Kontakt steht dabei im Vordergrund. Mit 37

Filialen sowie einem umfassenden digitalen und telefonischen Service-Angebot versteht

sich die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz als nahbarer, partnerschaftlicher

Finanzierungsexperte für Privat- und Firmenkunden

Weitere Informationen zur Kooperation sowie zu den Angeboten der Pfalzwerke und VVR-

Bank finden Sie unter:

www.pfalzwerke.de/solar-finanzierung

www.vvrbank-krp.de/pfalzwerke

Quelle: Pfalzwerke