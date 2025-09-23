  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.09.2025, 21:30 Uhr

Ludwigshafen – Starke Partnerschaft: Pfalzwerke und Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG ermöglichen unkomplizierten Einstieg in die Solar- und Wärmepumpenenergie

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT und die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG bündeln ab sofort ihre Kompetenzen, um den Zugang zu nachhaltiger
Energieversorgung für Bürgerinnen und Bürger der Region weiter zu erleichtern.

Im Mittelpunkt der Netzwerkpartnerschaft steht die Kombination aus technischer
Expertise und attraktivem Finanzierungsangebot – ganz im Sinne der Energiewende und
Kundennähe. Die Pfalzwerke übernehmen die Beratung, Planung und den Bau von
Photovoltaik-Anlagen auf Wohngebäuden oder auch für Wärmepumpen, während die
Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG eine passende und unkomplizierte
Finanzierungslösung bietet. So wird es für Eigenheimbesitzerinnen und -besitzer möglich,
die Investition in eine eigene PV-Anlage oder Wärmepumpe ohne Anfangsinvestition
umzusetzen – bei gleichzeitiger individueller Beratung und fairen Konditionen.

„Nachhaltigkeit beginnt oft mit einer ersten Entscheidung. Wir möchten es unseren
Kundinnen und Kunden so einfach wie möglich machen, sich für eine eigene PV-Anlage
oder Wärmepumpe zu entscheiden. Mit unserer Partnerschaft mit der Vereinigte VR Bank
Kur- und Rheinpfalz eG zeigen wir, wie unkompliziert der Einstieg in erneuerbare Energien
sein kann – und wie die Energiewende im Alltag gelingt“, betont Marc Mundschau, Mitglied
des Vorstands der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

Auch bei der Vereinigten VR Bank sieht man in der Partnerschaft einen Gewinn für die
Region: „Als Genossenschaftsbank sind wir eng mit unserer Region verwurzelt und sehen
es als Teil unseres Auftrags, dazu beizutragen, dass zukunftsgerichtete Technologien
unterstützt werden“, sagt Vorstandssprecher Till Meßmer. In unserem
genossenschaftlichen Kontext nehmen wir unsere Rolle als Bank, zur nachhaltigen
Transformation auch der Wirtschaft beizutragen, besonders ernst. Umso mehr begrüßen
wir es, dass wir mit dieser Netzwerkpartnerschaft ganz konkret ein Zeichen setzen
können, wie dies gelingen kann – und vor allem, wie viele Menschen hier in unserer Region
aktiv daran partizipieren können.“

Die Partnerschaft umfasst die Finanzierung sowohl von Photovoltaik-Anlagen als auch
von Wärmepumpen. Für Pfalzwerke-Kundinnen und -Kunden stehen dabei exklusive
Konditionen zur Verfügung. Das jeweilige Finanzierungsmodell ist transparent aufgebaut:
Nach Online-Selbstauskunft erfolgt eine zeitnahe Kreditentscheidung mit passgenauen
Monatsraten – so profitieren Kundinnen und Kunden bereits ab dem ersten Tag von
reduzierten Stromkosten.

Die Pfalzwerke stehen seit über 110 Jahren für eine sichere und umweltverträgliche
Energieversorgung in ihrer Heimat, der Pfalz und Saarpfalz. Sie investieren in
zukunftsweisende Versorgungskonzepte aus Erneuerbare-Energien-Anlagen, in robuste
Netze und ganzheitliche Energielösungen, um die Transformation zu einer klimaneutralen
Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

Die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG zählt zu den größten
Genossenschaftsbanken in Rheinland-Pfalz und der Metropolregion Rhein-Neckar.
Basierend auf ihrer genossenschaftlichen Tradition und ihrer mehr als 160-jährigen
Geschichte fühlt sie sich Menschen und Unternehmen in ihrem Geschäftsgebiet
unmittelbar verbunden. Der persönliche Kontakt steht dabei im Vordergrund. Mit 37
Filialen sowie einem umfassenden digitalen und telefonischen Service-Angebot versteht
sich die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz als nahbarer, partnerschaftlicher
Finanzierungsexperte für Privat- und Firmenkunden

Weitere Informationen zur Kooperation sowie zu den Angeboten der Pfalzwerke und VVR-
Bank finden Sie unter:

www.pfalzwerke.de/solar-finanzierung
www.vvrbank-krp.de/pfalzwerke

Quelle: Pfalzwerke

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com