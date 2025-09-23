Ludwigshafen – Lokal nach mehrmaligen Lärmbeschwerden geschlossen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am frühen
Sonntagmorgen, 21. September 2025, eine Gaststätte in
Edigheim nach mehrmaligen Lärmbeschwerden geschlossen.
Mehrere Anwohner meldeten dem KVD gegen 2 Uhr eine
nächtliche Ruhestörung, die vom Lokal ausging. Die
Einsatzkräfte hatten das Lokal in dieser Nacht bereits zuvor
wegen vorheriger Lärmbeschwerden aufgesucht und nahmen
beim Eintreffen vor Ort erneut sehr laute Musik wahr.
Zudem befanden sich in den Gaststättenräumen mehrere Kinder unter
drei Jahren, die dem Zigarettenrauch der anwesenden Gäste
ausgesetzt waren. Der KVD trug dem für das Lokal
verantwortlichen 41-Jährigen auf, die rund 30 Gäste
abzukassieren und die Veranstaltung aufzulösen.
Da er dieser Aufforderung nicht nachkam und aufgrund des
gesteigerten Aggressionspotentials des Mannes sowie mehrerer
alkoholisierter Gäste, wurde zusätzlich eine Streife der Polizei
angefordert. Nachdem dem 41-Jährigen zum wiederholten Mal
die rechtlichen Grundlagen erläutert worden waren, lenkte er ein
und fing an, alle Gäste nach und nach der Gaststätte zu
verweisen.
Als sich ein Gast weigerte, auch nach einem Platzverweis der
Polizei die Örtlichkeit zu verlassen, wurde dieser in Gewahrsam
genommen. Der 41 Jahre alte Betreiber der Gaststätte regte
sich darüber auf und erhielt von der Polizei ebenfalls einen
Platzverweis, dem er schließlich nachkam.
Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein