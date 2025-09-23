Ludwigshafen – Lokal nach mehrmaligen Lärmbeschwerden geschlossen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am frühen

Sonntagmorgen, 21. September 2025, eine Gaststätte in

Edigheim nach mehrmaligen Lärmbeschwerden geschlossen.

Mehrere Anwohner meldeten dem KVD gegen 2 Uhr eine

nächtliche Ruhestörung, die vom Lokal ausging. Die

Einsatzkräfte hatten das Lokal in dieser Nacht bereits zuvor

wegen vorheriger Lärmbeschwerden aufgesucht und nahmen

beim Eintreffen vor Ort erneut sehr laute Musik wahr.

Zudem befanden sich in den Gaststättenräumen mehrere Kinder unter

drei Jahren, die dem Zigarettenrauch der anwesenden Gäste

ausgesetzt waren. Der KVD trug dem für das Lokal

verantwortlichen 41-Jährigen auf, die rund 30 Gäste

abzukassieren und die Veranstaltung aufzulösen.

Da er dieser Aufforderung nicht nachkam und aufgrund des

gesteigerten Aggressionspotentials des Mannes sowie mehrerer

alkoholisierter Gäste, wurde zusätzlich eine Streife der Polizei

angefordert. Nachdem dem 41-Jährigen zum wiederholten Mal

die rechtlichen Grundlagen erläutert worden waren, lenkte er ein

und fing an, alle Gäste nach und nach der Gaststätte zu

verweisen.

Als sich ein Gast weigerte, auch nach einem Platzverweis der

Polizei die Örtlichkeit zu verlassen, wurde dieser in Gewahrsam

genommen. Der 41 Jahre alte Betreiber der Gaststätte regte

sich darüber auf und erhielt von der Polizei ebenfalls einen

Platzverweis, dem er schließlich nachkam.

Quelle: Stadt Ludwigshafen am Rhein