Landau – Neuer Aufzug für Realschule plus in Annweiler – Kreisausschuss ermächtigt Verwaltung, Vergabeverfahren einzuleiten

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Aufzug in der Realschule plus in Annweiler am Trifels wird erneuert. Der TÜV-Rheinland hatte ihn in seiner Hauptprüfung Anfang des Jahres beanstandet. Die Mängel stuft der TÜV zwar noch als geringfügig ein, dennoch betrachtet der Landkreis Südliche Weinstraße als Schulträger eine Erneuerung als notwendig.

„Die Aufzugskabine, die im Jahr 1980 erbaut wurde, ist modernisierungsbedürftig. Die Sicherheit der Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und allen weiteren Menschen im Schulgebäude ist uns ein besonderes Anliegen, weshalb wir den Aufzug zeitnah durch einen neuen ersetzen wollen“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Da der Aufzug mit Blick auf die Barrierefreiheit während der Schulzeit genutzt werden müsse und eine Erneuerung zeitaufwendig sei, könne diese nur in den Sommerferien 2026 stattfinden.

Die voraussichtlichen Kosten betragen insgesamt 190.000 Euro, die bereits in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen sind. Der Kreisausschuss hat die Kreisverwaltung in seiner jüngsten Sitzung dazu ermächtigt, ein Vergabeverfahren einzuleiten und der oder dem wirtschaftlichsten Bietenden den Zuschlag zu erteilen.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße