Hockenheim – Nachtrag: Fahrzeugbrand auf der B39

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Nachdem am Dienstag gegen 12:35 Uhr auf der B39 in Richtung Hockenheim auf Höhe der Abfahrt zur L722 in Brand geriet, konnte die Fahrbahn zwischenzeitlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ursache für das Feuer war ersten Ermittlungen zufolge eine heiß gelaufene Hinterachse. Der LKW musste abgeschleppt werden.
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Die rheinland‑pfälzische Landesregierung und der Vorstand der BASF sind heute zu ihrem jährlichen Austausch zusammengekommen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die aktuelle Lage am Standort Ludwigshafen, die langfristige Transformation hin zu Klimaneutralität, die Infrastrukturpläne des Landes sowie Fragen der Wettbewerbsfähigkeit der Chemie in Deutschland und Europa. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Ludwigshafen soll auch künftig als ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Etablierter Standort, größerer Treff, mehr Angebote: Aus dem beliebten SeniorenTreff Rheinau wird zukünftig der GenerationenTreff Rheinau. Am Freitag, 19. September, wurde in den barrierefreien Räumlichkeiten im Familienzentrum in der Relaisstraße 157 feierliche Eröffnung gefeiert. Die Umfirmierung geht Hand in Hand mit der konzeptionellen Weiterentwicklung des Treffs im Sinne des Mannheimer ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Anlässlich des 125. Geburtstags des Automobils hat die Stadt Mannheim 2011 den Bertha-und-Carl-Benz-Preis ausgelobt. Der hochkarätige und mit 10.000 Euro dotierte Mobilitätspreis wird alle zwei Jahre an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich auf herausragende Weise um eine bedeutende Verbesserung der Mobilität – im Sinne einer umweltgerechteren, sozialeren oder einfacheren ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion TRhein-Neckar(red/ak) – Das Herbstferienprogramm „Farbklänge, Rhythmus, Variation“ für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren im Wilhelm-Hack-Museum widmet sich der Frage, wie Musik aussehen könnte. Mithilfe der Ausstellung „Vom Klang der Bilder“ finden die Teilnehmenden heraus, wie man musikalische Elemente in der Kunst entdecken kann. Können Farben klingen? Was ist eine malerische Komposition? ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund von Personalengpässen ist die untere Jagd- und Fischereibehörde im Bereich Umwelt und Klima bei der Stadtverwaltung von Montag, 29. September bis einschließlich Mittwoch, 8. Oktober 2025 geschlossen. In dieser Zeit können Jagd- oder Fischereischeine nicht ausgestellt werden. Für alle anderen Anliegen, die die Jagd- oder Fischereibehörde betreffen, steht die ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregionm Rhein-Neckar(red/ak) – Zu einer Tanzveranstaltung lädt das Team des Vital-Zentrums am Montag, 29. September 2025, von 15 bis 18 Uhr in den großen Saal der Einrichtung, Raiffeisenstraße 24. Der Eintritt kostet vier Euro. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Stadt Ludwigshafen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 25. Oktober ist es wieder soweit: Von 14 bis 16 Uhr können Tanzbegeisterte in der Tanzschule Meyer in der Vierlingstraße 34 (Zugang über das Gelände des Autohaus Henzel) nach Herzenslust das Tanzbein schwingen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Gäste entscheiden wie und was getanzt wird – ob alleine, als ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Frankenthal lädt auch in diesem Jahr zu den Präventionswochen ein. In den letzten drei Novemberwochen, 10. bis 28. November, erwartet die Schülerinnen und Schüler aller Altersstufen ein vielfältiges Programm, das wichtige Impulse für Gesundheit, Medienkompetenz, Selbstbehauptung, Körperwahrnehmung und gesellschaftliches Miteinander setzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»
- Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule in der Übersicht – INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Massage für den Hund – Kurs A“ Veranstaltung mit Yvonne Fremgen, Bellheim, Montag, 29. September und Dienstag, 7. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr, Kursdauer: 2 Termine, Teilnahmegebühr: 30 Euro/Person. „Informationsabend zum Lehrgang des qualifizierten Sekundarabschlusses I“ ... Mehr lesen»
- Mannnheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Sommer, Sonne, Schwimmbad – viele Mannheimerinnen und Mannheimer sind auch dieses Jahr ins Freibad trotz wechselhaften Sommers gekommen: Seit Mitte Mai wurden in der Saison 2025 genau 235.495 Besucherinnen und Besucher in den vier Mannheimer Freibäder gezählt. Im Vorjahr waren es 248.356 Gäste am Ende der Saison. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote ... Mehr lesen»
