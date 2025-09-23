Hochstein – Vulkanismus, Eisenerz, Wasser, Wald und Sagenhaftes – Geo-Tour in Hochstein am 12. Oktober 2025

Hochstein/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, den 12. Oktober 2025, lädt der Gästeführer Wolfgang Müller zu einer
spannenden Zeitreise durch 300 Millionen Jahre Erdgeschichte ein. Diese Geo-Tour führt die
Teilnehmer rund um das Hochsteiner Kreuz im "Felswald".
Freuen Sie sich auf eine spannende Runde mit Anekdoten zur Erdgeschichte und Entwicklung der Eisenindustrie der
Pfalz sowie deren Einfluss auf Wasser und Wald.
Start ist um 14.00 Uhr am Parkplatz an der alten B48 gegenüber von Hochstein.
Der Teilnahmebeitrag beträgt für Erwachsene 6,00 Euro und für Kinder zwischen 7 und 16
Jahren 2,00 Euro und die Tour dauert etwa dreieinhalb bis vier Stunden.
Für die Geo-Tour ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt
ist.
Weitere Informationen und Anmeldung beim Donnersberg-Touristik-Verband unter Tel.
06352-1712, touristik@donnersberg.de, www.donnersberg-touristik.de oder online unter
https://www.donnersberg-touristik.de/de/erlebnisse-buchen.
Quelle: Donnersberg-Touristik-Verband e.V.