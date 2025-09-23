Heidelberg stellt zunächst 16 Ökosäulen für Altkleider ab Ende September schrittweise ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Insgesamt 16 sogenannte Ökosäulen im Heidelberger Stadtgebiet, an denen bisher Altkleider gesammelt wurden, werden ab Montag, 29. September 2025, innerhalb von zwei Wochen schrittweise stillgelegt. Hintergrund sind strukturelle Veränderungen auf dem Markt für Alttextilien: sinkende Qualität der gesammelten Kleidung, geringere Absatzmärkte und Insolvenzen von gewerblichen Sammlern machen den bisherigen Betrieb zunehmend unwirtschaftlich. Die Säulen werden für die Sammlung von Altkleidern geschlossen. Für Plakatierungen können die Säulen weiterhin genutzt werden.

Die betroffenen Ökosäulen befinden sich an folgenden Standorten:

• Friedrich-Ebert-Anlage 19

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Poststraße (Rückseite des „Carré“)

• Friedrich-Ebert-Anlage 45 / Schießtorstraße

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Klingentorstraße gegenüber Hausnummer 16

• Sandhäuser Straße / Heuauer Weg

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Albert-Saur-Straße

• Berliner Straße 46 (bereits geschlossen)

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Blumenthalstraße

• Brückenstraße / Mönchhofplatz (Uferstraße)

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Uferstraße

• Steinhofweg / Blütenweg

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Kranichweg

• Ahornweg / Bürgerstraße

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Helaweg

• Achim-von-Arnim-Straße / Heidelberger Straße

Nächstgelegene Altkleidercontainer: Rohrbach Markt und Eichendorffplatz

• Freiburger Straße / Karlsruher Straße

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Schelklystraße

• Franz-Knauff-Straße / Eisenlohrstraße

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Pestalozzihalle

• Hilda-/ Dante- /Endemannstraße

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Zähringer Straße / Römerstraße

• Kaiserstraße / Kleinschmidtstraße

Nächstgelegene Altkleidercontainer: Zähringer Straße / Römerstraße / Goethestraße 10

• Römerstraße / Bahnhofstraße / Römerkreis

Nächstgelegene Altkleidercontainer: Goethestraße 10 / Alte Eppelheimer Straße

• Käfertaler Straße / Schwabenheimer Weg

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Viernheimer Weg

• Peterstaler Straße 16

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Friedhofweg / Moselbrunnenweg

• Boxbergring gegenüber Hausnummer 7

Nächstgelegener Altkleidercontainer: Boxbergring gegenüber Hausnummer 22

Alternative Abgabemöglichkeiten über Altkleidercontainer und Recyclinghöfe

Die Sammlung von Altkleidern erfolgt künftig über die bereits etablierten 61 Altkleidercontainer, die größtenteils auf Recyclinginseln zusammen mit Altglascontainern stehen. Alle Standorte sind über die städtische App, die Internetseite sowie den Online-Stadtplan abrufbar. Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger Altkleider auf allen fünf Heidelberger Recyclinghöfen abgeben. Auf den verschlossenen Ökosäulen werden Hinweise auf die nächstgelegenen Containerstandorte angebracht.

Keine Ablagerungen vor geschlossenen Ökosäulen

Die Stadt bittet, keine Altkleider vor den geschlossenen Ökosäulen abzustellen. Unerlaubt abgestellte Kleidung kann nicht durch städtisches Personal entfernt werden und gilt als wilde Müllablagerung, die eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Darüber hinaus wird aktuell geprüft, wie es mit den übrigen Ökosäulen im Stadtgebiet weitergeht.

Quelle: Stadt Heidelberg