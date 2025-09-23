Heidelberg – Stadtgeschichte im Gehen erleben! Vier Führungen durch die Altstadt im Oktober

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtführungen unter dem Titel „Stadtgeschichte im Gehen“ zeigen seit mehreren Jahren unterschiedliche Aspekte der Heidelberger Altstadt. Jedes Jahr steht dabei ein anderer Abschnitt im Fokus. 2025 sind es die Berührungspunkte der Kernstadt mit der spätmittelalterlichen Vorstadt. Von der älteren Geschichte zeugen die Peterskirche und der Hexenturm, von der jüngeren die Universitätsgebäude, der Ort der geschändeten Synagoge, der Triplexkomplex und viele andere Häuser und Schicksale. Die Führungen beginnen jeweils sonntags um 11 Uhr und dauern knapp zwei Stunden. Sie werden veranstaltet vom Heidelberger Geschichtsverein in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Heidelberg.

Termine und Treffpunkte im Oktober:

• Sonntag, 5. Oktober 2025: Löwenbrunnen vor der Alten Universität

• Sonntag, 12. Oktober 2025: Ecke Plöck/Theaterstraße

• Sonntag, 19. Oktober 2025: Sibleyhaus, Heumarkt 1

• Sonntag, 26. Oktober 2025: Hauptstraße 130, ehemals „Mainzer Rad“

Es handelt sich um die Wiederholung der Führungen aus dem Frühjahr dieses Jahres. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Bezahlung erfolgt auf Spendenbasis vor Ort. Bei Dauerregen fällt die Führung aus und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Quelle: Stadt Heidelberg