Heidelberg – Neckar: Flusspegel steigt leicht an – Stadt sperrt Adlerunterführung in Ziegelhausen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aufgrund der Niederschläge in dieser Woche ist es zu einem kurzfristigen Pegelanstieg des Neckars in der Nacht vom Montag, 22., auf Dienstag, 23. September 2025, gekommen. Der Bereich der Adlerunterführung in Ziegelhausen musste daher gesperrt werden. Da die Prognosen der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale (HVZ) Baden-Württemberg einen nochmaligen Anstieg des Neckars für die nächsten Tage vorhersagen, bleibt der Unterführungsbereich vorerst geschlossen. Für den Bereich der B 37 auf Höhe der Alten Brücke besteht laut den aktuellen Prognosen keine Gefahr.

Die Schifffahrt wird bei einer Pegelhöhe ab 2,60 Meter eingestellt. Bei einem Wasserstand ab 2,90 Meter besetzt die Stadt das Hochwasserbüro in der Unteren Neckarstraße 72. Laut aktuellen Prognosen (Stand: Dienstag, 23. September 2025, 12 Uhr) bleibt der Pegelstand knapp unter 2,60 Metern.

Die Stadt Heidelberg informiert über die aktuellen Entwicklungen unter www.heidelberg.de und in ihren Social-Media-Kanälen. Aktuelle Pegelstände und Informationen zur Hochwasserlage gibt es bei der Hochwasser-Vorhersage-Zentrale Baden-Württemberg unter www.hvz.baden-wuerttemberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg