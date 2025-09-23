Heidelberg – Musik- und Singschule: „Bandhouse in Concert“ am Samstag, 27. September

Heidelberg / Metropolregion R-hein-Neckar(red/ak) – Die Musik- und Singschule Heidelberg, Kirchstraße 2, veranstaltet am Samstag, 27. September 2025, um 19 Uhr im Kammermusiksaal das „Bandhouse in Concert“. Dort präsentieren die Bands Arrival, Fortnite Dummies, I am not Lisa, Cutie Pies und weitere Gruppen ihr Können. Der Eintritt ist frei.

Bandhouse ist ein Einsteigerangebot der Musik- und Singschule Heidelberg, das als Kombinationsunterricht ausgelegt ist und das Zusammenspiel in einer Band einbezieht. Der erste Einzelunterricht für Jugendliche ab zehn Jahren mit E-Gitarre, E-Bass, Drumset, Keyboard oder Gesang vermittelt die Grundlagen und ist genau auf die zum Unterricht gehörende Bandprobe abgestimmt.

Quelle: Stadt Heidelberg