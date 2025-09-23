Heidelberg – Hospital-Areal: Nachbarschaftstreff in der Chapel erhält Förderung über 204.000 Euro vom Land – Programm „Soziale Integration im Quartier“ unterstützt lebendige Quartiersmitte

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red(ak) – Die Stadt Heidelberg erhält eine Landesförderung für den Umbau der Chapel auf dem Hospital-Areal in Höhe von 204.000 Euro. Das Fördergeld, das aus dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ des baden-württembergischen Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen stammt, geht an den Nachbarschafts- und Quartierstreff, der sich künftig in der Chapel befinden soll.

Das frühere Kirchengebäude aus den 1930er-Jahren auf der ehemaligen amerikanischen Fläche wird dafür seit Anfang 2025 umgebaut. Die Arbeiten werden voraussichtlich im Sommer 2026 abgeschlossen. Bürgerinnen und Bürger aus den Quartieren Hospital und Hasenleiser finden dort künftig auch das Quartiersmanagement, das bisher Räume in der Freiburger Straße angemietet hat. Für den Umbau der Chapel hatte die Stadt Heidelberg im August 2023 Fördermittel des Landes in Höhe von 561.000 Euro erhalten, ebenfalls aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“.

Das Hospital-Areal ist eine Konversionsfläche, die früher von der US-Army genutzt wurde. Unter Federführung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH entsteht dort derzeit ein neues Quartier mit rund 650 Wohnungen.

Über das Förderprogramm

Mit dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier“ unterstützt das Land Baden-Württemberg Städte und Gemeinden bei der baulichen Sanierung sowie dem Aus- und Neubau sozialer Infrastruktureinrichtungen wie öffentliche Bildungseinrichtungen, Kindertagesstätten, Bürgerhäuser, Stadtteilzentren, Sportanlagen, Schwimmbäder und Kultureinrichtungen. Ziele sind der Erhalt und die Schaffung neuer Orte der Begegnung in den Ortskernen und Quartieren.

25 Städte und Gemeinden erhalten in diesem Jahr eine Förderung des Landes. Insgesamt stellt das Land 15,39 Millionen Euro für das Programm „Soziale Integration im Quartier 2025“ zur Verfügung.

Quelle: Stadt Heidelberg