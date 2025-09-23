Heidelberg – Gemeinsam stark im Sattel: Bürgermeister radeln 100 Kilometer für besseren Radverkehr – Projekte rund ums Rad an der Strecke besichtigt – Stopp an der Gneisenaubrücke in der Bahnstadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Über Stadtgrenzen hinweg und mit dem Blick auf die Mobilität der Zukunft: Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung haben die Europäische Mobilitätswoche zum Anlass genommen, gemeinsam rund 100 Kilometer mit dem Fahrrad von Kaiserslautern über Bad Dürkheim, Ludwigshafen und Mannheim bis nach Heidelberg zurückzulegen. Mit dabei waren Manuel Steinbrenner (Kaiserslautern), Diana Pretzell und Ralf Eisenhauer (Mannheim), Alexander Thewalt (Ludwigshafen) und Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität in Heidelberg. Sie alle sind in ihrer Funktion für Bau, Umwelt oder Mobilität verantwortlich. Die Radtour fand auf Initiative der Stadt Kaiserslautern statt.

„Die gemeinsame Radtour hat eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig der Austausch zwischen den Städten für eine moderne und klimafreundliche Mobilität ist. Wir haben nicht nur spannende Projekte in der Region kennengelernt, sondern auch erlebt, wie Vernetzung und Kooperation den Radverkehr stärken und den Umstieg auf nachhaltige Mobilitätsformen fördern. Heidelberg setzt dabei auf eine konsequente Weiterentwicklung unserer Radinfrastruktur – von der Gneisenaubrücke bis zum Fahrradparkhaus –, um Radfahren noch attraktiver und sicherer zu machen“, sagte Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität der Stadt Heidelberg.

Radverkehr sichtbar machen: Stationen mit Signalwirkung für die Region

Ein zentrales Ziel der Radtour war die Vernetzung kommunaler Verantwortungsträger. Im persönlichen Austausch wurden Erfahrungen geteilt, Herausforderungen diskutiert und Synergien ausgelotet mit dem gemeinsamen Ziel, den Radverkehr in der Region weiter zu stärken und attraktiv zu gestalten. Unterwegs warteten anschauliche Stopps:

• In Kaiserslautern wurde die neue Fahrradstraße „von Park zu Park“ vorgestellt.

• In Bad Dürkheim versorgte der Bezirksverband Pfalz die Gruppe am Pfalzmuseum für Naturkunde.

• In Ludwigshafen und Mannheim standen Radschnellverbindungen im Fokus – mit einer Pause im Bootshaus am Neckar.

• Bei der Zieleinfahrt in Heidelberg präsentierte die Stadt die fast fertiggestellte Gneisenaubrücke zwischen der Bahnstadt und Bergheim in der Nähe des Hauptbahnhofes als Teil der geplanten Nord-Süd-Achse von der Bahnstadt bis ins Neuenheimer Feld. Sie soll künftig eine wichtige Rad- und Fußquerung für die gesamte Region bilden.

Blick nach Heidelberg: größtes Fahrradparkhaus Baden-Württembergs

Besonderer Blick nach Heidelberg: Mit einem bereits heute hohen Radanteil von 38 Prozent aller innerstädtischen Wege – bundesweit ein Spitzenwert – und Projekten wie dem größten Fahrradparkhaus Baden-Württembergs am Europaplatz (1.600 Stellplätze), der Gneisenaubrücke, die Ende 2025 eröffnet werden soll, und den geplanten Radschnellwegen zeigt Heidelberg, wie klimafreundliche Mobilität konsequent umgesetzt wird.

Die Tour zeigte eindrücklich: Moderne Radverkehrsplanung endet nicht an Stadtgrenzen. Eine zukunftsgerechte Entwicklung der Mobilität gelingt nur, wenn Städte ihre Radverkehrsprojekte miteinander verzahnen – von Radschnellverbindungen über Brücken bis zu neuen Fahrradstraßen. So können Radverkehrsnetze entstehen, die den Anforderungen der Mobilität von morgen gerecht werden.

Hintergrund: Europäische Mobilitätswoche

Die Europäische Mobilitätswoche ist eine seit dem Jahr 2002 jährlich stattfindende Initiative der Europäischen Kommission zur Förderung nachhaltiger Mobilität in Städten und Gemeinden. Eine Woche lang steht europaweit die Frage im Fokus, wie Verkehr umweltfreundlicher, sicherer und lebenswerter gestaltet werden kann.

Quelle: Stadt Heidelberg