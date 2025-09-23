  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.09.2025, 12:53 Uhr

Hatzenbühl – Unfall durch gefährliches Überholmanöver

Hatzenbühl / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Ein 85-jähriger Autofahrer befuhr am Montagnachmittag (22.09.2025) gegen 15:00 Uhr die K10 von Hatzenbühl kommend in Fahrtrichtung Herxheim. Am Ende einer Rechtskurve überholte er trotz Gegenverkehr (Auto) einen Lastkraftwagen. Beide Autos mussten eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die entgegenkommende Autofahrerin konnte noch leicht nach rechts ausweichen, sodass es nur im linken Bereich der beiden Fahrzeuge zum Zusammenstoß kam. Weiterhin kollidierte der 85-Jährige seitlich mit dem Lastkraftwagen. Bei der Autofahrerin, bei welcher sich weiterhin ein 6-Jähriges Kind im Auto befand, löste der Airbag aus und sie wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Kind wurde nicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Hockenheim – ERSTMELDUNG: Fahrzeugbrand – B39 Richtung Hockenheim aktuell gesperrt

    • Hockenheim – ERSTMELDUNG: Fahrzeugbrand – B39 Richtung Hockenheim aktuell gesperrt
      Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstagmittag gegen 12:35 Uhr geriet auf der B39 in Richtung Hockenheim auf Höhe der Abfahrt zur L722 ein Teil eines LKW in Brand. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Hockenheim voll gesperrt. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Frankenthal – Karmen Strahonja zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverbands City- und Stadtmarketing gewählt

    • Frankenthal – Karmen Strahonja zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverbands City- und Stadtmarketing gewählt
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar, 23.09.2025 –Karmen Strahonja, Geschäftsführerin des Congressforums Frankenthal, wurde zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd e.V.) gewählt. Der Verband vertritt bundesweit über 450 Stadt- und Citymarketingorganisationen und gilt als wichtigste Stimme für die Entwicklung attraktiver Innenstädte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Strahonja gehört dem Bundesvorstand bereits seit sechs Jahren ... Mehr lesen»

      • Südliche Weinstraße – Dietmar Seefeldt erneut zum Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße ernannt: „Mit Demut und Freude in zweite Amtszeit“

    • Südliche Weinstraße – Dietmar Seefeldt erneut zum Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße ernannt: „Mit Demut und Freude in zweite Amtszeit“
      Landkreis südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Dietmar Seefeldt ist in der Sitzung des Kreistags am Montag in Ranschbach erneut zum Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße ernannt worden. Die Ernennungsurkunde überreichte sein Stellvertreter, Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern. Seefeldt hatte die Wahl zum Landrat am 23.Februar mit 54,1 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 80,3 ... Mehr lesen»

      • Viernheim – Vier Brückenbauwerke werden ersetzt – Arbeiten starten am 29. September

    • Viernheim – Vier Brückenbauwerke werden ersetzt – Arbeiten starten am 29. September
      Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Vier sanierungsbedürftige Brückenbauwerke im ländlichen Raum werden ab kommenden Montag, 29. September, durch Rohrdurchlässe ersetzt. Damit startet die Stadtverwaltung Viernheim ein weiteres zielgerichtetes Infrastrukturvorhaben, das sowohl die Verkehrssicherheit als auch den baulichen Zustand langfristig verbessert. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Betroffen sind die Bauwerke Vie24 Am Wiesenweg sowie Vie25 und Vie32 und Vie D-11 entlang ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – ERSTMELDUNG – Person von Auto erfasst – Rettungshubschrauber im Einsatz

    • Heidelberg – ERSTMELDUNG – Person von Auto erfasst – Rettungshubschrauber im Einsatz
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr wurde im Buchwaldweg ersten Erkenntnissen zufolge eine Person von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt. Es befindet sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Frankenthal – Stadtverwaltung auf regionalen Ausbildungsmessen

    • Frankenthal – Stadtverwaltung auf regionalen Ausbildungsmessen
      Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Recruiting-Team informiert über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten Die Stadtverwaltung Frankenthal freut sich, ihre vielfältigen Ausbildungs- und Studienangebote auf gleich zwei regionalen Ausbildungsmessen in der Pfalz zu präsentieren: auf der Berufswahlmesse in Eisenberg am 24. und 25. September und auf der Sprungbrett Messe in Ludwigshafen am 26. und 27. September. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Bis zum ... Mehr lesen»

      • Landau – Sonderkontrolle Nachtfahrverbot B10 bei LD-Godramstein

    • Landau – Sonderkontrolle Nachtfahrverbot B10 bei LD-Godramstein
      Landau / Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Trotz des bestehenden Verbots wird dieser ... Mehr lesen»

      • Mannheim / Achern – Caritas eröffnet Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete – Bessere Versorgung für traumatisierte Menschen

    • Mannheim / Achern – Caritas eröffnet Psychosoziales Zentrum für Geflüchtete – Bessere Versorgung für traumatisierte Menschen
      Mannheim / Achern / Metropolregion Rhein-Neckar – Standorte in Mannheim und Achern – Um traumatisierte Geflüchtete besser zu versorgen, haben die Caritasverbände Mannheim und Vordere Ortenau ein gemeinsames Psychosoziales Zentrum gegründet. Es startet am 1. Oktober 2025 mit Standorten in Mannheim und Achern im Landkreis Ortenau. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Geflüchtete Menschen bringen oft schwere Erfahrungen ... Mehr lesen»

      • Speyer – Bahnhofstoiletten nach Vandalismus bis auf Weiteres geschlossen

    • Speyer – Bahnhofstoiletten nach Vandalismus bis auf Weiteres geschlossen
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erst seit wenigen Wochen von der Stadtverwaltung Speyer in Betrieb genommene Toilettenanlage am Hauptbahnhof wurde erneut durch bislang unbekannte Täter erheblich beschädigt. Die Anlage ist aufgrund der Schäden bis auf Weiteres nicht nutzbar und bleibt bis voraussichtlich Freitag, 26. September 2025 geschlossen. Die Reparaturkosten werden auf 5.000 € geschätzt. ... Mehr lesen»

      • „Die Heidelberger“- Erste Agri-PV-Anlage in Heidelberg!

    • „Die Heidelberger“- Erste Agri-PV-Anlage in Heidelberg!
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach zwei Jahren Planung, Vorbereitung und Umsetzung konnte der Obst- und Gartenbau-Verein Kirchheim e.V. im September 2025 seine Agri-PV-Anlage mit einem kleinen Sektumtrunk einweihen. Die Anlage steht auf deren Grundstück im Kirchheimer Feld und produziert endlich Strom für die verschiedenen Gartengeräte, die der Verein zum Bestellen des Grundstückes benötigt. Mit ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com