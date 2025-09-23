Hatzenbühl – Unfall durch gefährliches Überholmanöver

Hatzenbühl / Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Ein 85-jähriger Autofahrer befuhr am Montagnachmittag (22.09.2025) gegen 15:00 Uhr die K10 von Hatzenbühl kommend in Fahrtrichtung Herxheim. Am Ende einer Rechtskurve überholte er trotz Gegenverkehr (Auto) einen Lastkraftwagen. Beide Autos mussten eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Die entgegenkommende Autofahrerin konnte noch leicht nach rechts ausweichen, sodass es nur im linken Bereich der beiden Fahrzeuge zum Zusammenstoß kam. Weiterhin kollidierte der 85-Jährige seitlich mit dem Lastkraftwagen. Bei der Autofahrerin, bei welcher sich weiterhin ein 6-Jähriges Kind im Auto befand, löste der Airbag aus und sie wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Kind wurde nicht verletzt. Gegen den Unfallverursacher wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt.
Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstagmittag gegen 12:35 Uhr geriet auf der B39 in Richtung Hockenheim auf Höhe der Abfahrt zur L722 ein Teil eines LKW in Brand. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Hockenheim voll gesperrt. Es wird nachberichtet.
Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar, 23.09.2025 –Karmen Strahonja, Geschäftsführerin des Congressforums Frankenthal, wurde zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd e.V.) gewählt. Der Verband vertritt bundesweit über 450 Stadt- und Citymarketingorganisationen und gilt als wichtigste Stimme für die Entwicklung attraktiver Innenstädte.
Landkreis südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. Dietmar Seefeldt ist in der Sitzung des Kreistags am Montag in Ranschbach erneut zum Landrat des Landkreises Südliche Weinstraße ernannt worden. Die Ernennungsurkunde überreichte sein Stellvertreter, Erster Kreisbeigeordneter Georg Kern. Seefeldt hatte die Wahl zum Landrat am 23.Februar mit 54,1 Prozent der Stimmen gewonnen. Die Wahlbeteiligung lag bei 80,3
Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Vier sanierungsbedürftige Brückenbauwerke im ländlichen Raum werden ab kommenden Montag, 29. September, durch Rohrdurchlässe ersetzt. Damit startet die Stadtverwaltung Viernheim ein weiteres zielgerichtetes Infrastrukturvorhaben, das sowohl die Verkehrssicherheit als auch den baulichen Zustand langfristig verbessert.
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr wurde im Buchwaldweg ersten Erkenntnissen zufolge eine Person von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nähere Informationen sind noch nicht bekannt. Es befindet sich ein Rettungshubschrauber im Einsatz.
Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Recruiting-Team informiert über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten Die Stadtverwaltung Frankenthal freut sich, ihre vielfältigen Ausbildungs- und Studienangebote auf gleich zwei regionalen Ausbildungsmessen in der Pfalz zu präsentieren: auf der Berufswahlmesse in Eisenberg am 24. und 25. September und auf der Sprungbrett Messe in Ludwigshafen am 26. und 27. September.
Landau / Edenkoben / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) – Zum Schutz der Anlieger vor Lärm gilt auf der B10 zwischen Pirmasens und Landau zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ein Fahrverbot für Lastwagen ab 7,5 Tonnen. Davon ausgenommen sind Anlieger und Lieferverkehr für die angrenzenden Kommunen und Kreise. Trotz des bestehenden Verbots wird dieser
Mannheim / Achern / Metropolregion Rhein-Neckar – Standorte in Mannheim und Achern – Um traumatisierte Geflüchtete besser zu versorgen, haben die Caritasverbände Mannheim und Vordere Ortenau ein gemeinsames Psychosoziales Zentrum gegründet. Es startet am 1. Oktober 2025 mit Standorten in Mannheim und Achern im Landkreis Ortenau.
Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erst seit wenigen Wochen von der Stadtverwaltung Speyer in Betrieb genommene Toilettenanlage am Hauptbahnhof wurde erneut durch bislang unbekannte Täter erheblich beschädigt. Die Anlage ist aufgrund der Schäden bis auf Weiteres nicht nutzbar und bleibt bis voraussichtlich Freitag, 26. September 2025 geschlossen. Die Reparaturkosten werden auf 5.000 € geschätzt.
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach zwei Jahren Planung, Vorbereitung und Umsetzung konnte der Obst- und Gartenbau-Verein Kirchheim e.V. im September 2025 seine Agri-PV-Anlage mit einem kleinen Sektumtrunk einweihen. Die Anlage steht auf deren Grundstück im Kirchheimer Feld und produziert endlich Strom für die verschiedenen Gartengeräte, die der Verein zum Bestellen des Grundstückes benötigt. Mit
Ludwigshafen – Tötungsdelikt Maudach – 26-Jähriger mit türkischen Wurzeln durch mehrere Schüsse getötet – Zeugen gesucht
Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Blutige Tat in Maudach – Polizei hält sich mit Details zurück
Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben
