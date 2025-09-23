Germersheim – kvhs: Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Aktuelle Kurse, Vorträge und Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule in der Übersicht –
„Massage für den Hund – Kurs A“
Veranstaltung mit Yvonne Fremgen, Bellheim, Montag, 29. September und Dienstag, 7. Oktober, 17 bis 18.30 Uhr, Kursdauer: 2 Termine, Teilnahmegebühr: 30 Euro/Person.
„Informationsabend zum Lehrgang des qualifizierten Sekundarabschlusses I“
Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.01. Beginn: Montag, 29. September 2025, 18 bis 19.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei.
„Massage für den Hund – Kurs B“
Veranstaltung mit Yvonne Fremgen, Bellheim, Montag, 29. September und Dienstag, 7. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, Kursdauer: 2 Termine, Teilnahmegebühr: 30 Euro/Person.
„Deutsch A1.2 – Teil 2“
Veranstaltung mit Mehrnush Ghasemi, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, EG, Saal 048. Beginn: Mittwoch, 1. Oktober 2025, 19 bis 20.30 Uhr, Kursende: 17. Dezember 2025, Kursdauer: 10 Termine, Teilnahmegebühr: 60 Euro/Person.
„Englisch A1.5 – Folgekurs“
Veranstaltung mit Carola Jansen-Schröder, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.07. Beginn: Montag, 6. Oktober 2025, 16.30 bis 18. Uhr, Kursende: 15. Dezember 2025, Kursdauer: 9 Termine, Teilnahmegebühr: 92 Euro/Person.
„Informationsabend – Vorbereitungskurs zum nachträglichen Erwerb der Berufsreife“
Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), 2. OG, Saal 2.02. Beginn: Montag, 6. Oktober 2025, 18 bis 19.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei.
„Welcher Hund passt zu mir? – Vortrag A“
Veranstaltung mit Yvonne Fremgen, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 19 bis 20.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 10 Euro/Person.
„Welche Kompetenzen brauchen die Frauen von morgen? – Web-Seminar Modul 2“
Veranstaltung mit Renate Welkenbach, Online-Schulungsform. Beginn: Mittwoch, 8. Oktober 2025, 19 bis 21.15 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei.
„Einbürgerungstest“
Veranstaltung mit Karin Träber, Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Besprechungsraum (über Außentreppe). Beginn: Montag, 10. November 2025, 15 bis 16 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person. Anmeldeschluss: 10. Oktober 2025
„Einbürgerungstest“
Veranstaltung mit Karin Träber, Bellheim, Schulstraße 4, 2. OG, Besprechungsraum (über Außentreppe). Beginn: Montag, 10. November 2025, 10 bis 11 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 25 Euro/Person. Anmeldeschluss: 10. Oktober 2025
„Stricken – für Anfänger/Anfängerinnen“
Veranstaltung mit Susanne Leingang, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule (BBS), EG, Saal E.02. Beginn: Samstag, 11. Oktober 2025, 10 bis 12.15 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 20 Euro/Person.
„Selbstverteidigung – Selbstbehauptung – für ALLE“
Veranstaltung mit Sascha Kimling, Germersheim, August-Keiler-Straße 34, Goethe-Gymnasium, Ostbau, 2. OG, Gymnastikhalle. Beginn: Samstag, 11. Oktober 2025, 10 bis 16 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 20 Euro/Person.
„Die Küchenpartie mit peb – Zusammen, lecker, kochen“
Veranstaltung mit Karin Träber, Germersheim, Paradeplatz 8/Ecke Ritter-von-Schmauß-Straße, Seiteneingang der Berufsbildenden Schule, 2. OG, Küche. Beginn: Montag, 13. Oktober 2025, 9 bis 12 Uhr, Kursende: 23. Oktober 2025, Kursdauer: 8 Termine, Montag bis Donnerstag, Teilnahmegebühr: 23 Euro/Person.
„Kühlen Kopf bewahren in Konfliktsituationen“
Veranstaltung mit Udo Brunner, Beginn: Samstag, 18. Oktober 2025, 9 bis 17 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: kostenfrei.
„Feldenkraismethode® – Kurs A“
Veranstaltung mit Katharina Gayer, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Samstag, 18. Oktober 2025, 10 bis 16.30 Uhr, Kursdauer: 1 Termin, Teilnahmegebühr: 52 Euro/Person.
„Haltung und Bewegung – am Vormittag – Kurs B“
Veranstaltung mit Traudel Bauer, Germersheim, Ritter-von-Schmauß-Straße, Außentreppe Kreisaula, Seminarraum Aula – kvhs. Beginn: Montag, 20. Oktober 2025, 10 bis 11 Uhr, Kursende: 8. Dezember 2025, Kursdauer: 8 Termine, Teilnahmegebühr: 40 Euro/Person.
Eine Anmeldung ist zu allen Veranstaltungen der Kreisvolkshochschule Germersheim zwingend erforderlich, telefonisch unter 07274-53382 oder -53334, per E-Mail an vhs@kreis-germersheim.de oder persönlich bei der „offenen Sprechstunde“, jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr in Germersheim, in der Stadtverwaltung, Kolpingplatz 3, Raum 307.
Quelle: Stadt Germersheim