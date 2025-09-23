Frankenthal – Stadtverwaltung auf regionalen Ausbildungsmessen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Recruiting-Team informiert über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten

Die Stadtverwaltung Frankenthal freut sich, ihre vielfältigen Ausbildungs- und Studienangebote auf gleich zwei regionalen Ausbildungsmessen in der Pfalz zu präsentieren: auf der Berufswahlmesse in Eisenberg am 24. und 25. September und auf der Sprungbrett Messe in Ludwigshafen am 26. und 27. September.

Bis zum 30. September können sich Interessierte noch für folgende Ausbildungs- und Studienangebote bei der Stadt Frankenthal bewerben: Gärtner/in, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, Verwaltungsfachangestellte/r, Bachelorstudiengang Verwaltung (Beamtenlaufbahn) und Bachelorstudiengang Verwaltungsbetriebswirtschaft (Beamtenlaufbahn).

Berufswahlmesse Eisenberg

Am Mittwoch, 24. September von 17 bis 20 Uhr und Donnerstag, 25. September von 8.30 bis 13 Uhr präsentiert sich die Stadtverwaltung auf der Berufswahlmesse im Evangelischen Gemeindehaus, Friedrich-Ebert-Straße 13, in Eisenberg. Die Messe bietet eine hervorragende Gelegenheit, sich umfassend über Karrierewege in der kommunalen Verwaltung zu informieren und die beruflichen Perspektiven bei der Stadt Frankenthal kennenzulernen.

Sprungbrett Messe Ludwigshafen

Am 26. und 27. September öffnet die Sprungbrett Messe in der Friedrich-Ebert-Halle, Erzbergstraße 89, in Ludwigshafen, ihre Türen. Von 9 bis 16 Uhr können Interessierte die Stadtverwaltung Frankenthal am Stand 233 besuchen.

Mit einem engagierten Messeteam präsentiert sich die Stadt auf der Messe und informiert über Ausbildungsmöglichkeiten, Praktika sowie vielfältige Karrierewege innerhalb der Verwaltung. Neben persönlichen Gesprächen am Stand profitieren die Besucherinnen und Besucher von einem breiten Vortragsprogramm der Messe.

Ein besonderes Highlight: Interessierte haben die Möglichkeit, ihre Bewerbung direkt vor Ort digital über das Bewerbermanagementsystem anzulegen. Dank der bereitgestellten technischen Ausstattung erfolgt die Bewerbung unkompliziert und schnell – fehlende Unterlagen können anschließend bequem von zuhause nachgereicht werden.

Mehr zur Karriere bei der Stadt und aktuelle Ausschreibungen sind unter www.frankenthal.de/karriere zu finden.

Bei Fragen zu den Ausbildungsangeboten bei der Stadt wenden Sie sich gerne an Jan-Luca Dittrich, Ausbildung@frankenthal.de, 06233/89-864. Zu der Erzieherausbildung berät Sie Katharina Popp, katharina.popp@frankenthal.de, 06233/89-438.

Quelle Stadt Frankenthal