Frankenthal – Meyer trifFT… Nicolas Meyer lädt zum lockeren Austausch auf den Wochenmarkt ein

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer lädt Frankenthalerinnen und Frankenthaler am Freitag, 26. September, von 10 bis 11.30 Uhr zu einer neuen, öffentlichen Ausgabe seiner
Gesprächsreihe „Meyer trifFT“ ein: Erstmals findet das Format direkt auf dem Wochenmarkt
statt, am Stand von „Fräulein Barista“ vor der Kirche St. Dreifaltigkeit.
Ziel der neuen Ausgabe ist ein unkomplizierter, lockerer Austausch mit dem
Oberbürgermeister – ohne Voranmeldung und ohne Barriere. Die Bürgerinnen und Bürger
haben die Gelegenheit, ihre Anregungen, Ideen oder Fragen in persönlicher Atmosphäre
einzubringen. Zukünftig soll die öffentliche Sprechstunde an wechselnden Orten im
Stadtgebiet stattfinden.
Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Mein Ziel ist es, Frankenthal gemeinsam zu
gestalten – direkt, transparent und auf Augenhöhe. Mit Meyer trifFT auf dem Wochenmarkt
schaffen wir einen unkomplizierten Raum für Austausch. Ich freue mich auf viele
Begegnungen und Gespräche.“
Bitte beachten Sie: Themen, die vertraulich sind oder weitergehende Recherche erfordern,
können hier nicht besprochen werden. Für solche Anliegen steht die Ideen- und
Beschwerdemanagerin der Stadt, Julia Gandyra, per E-Mail unter mitreden@frankenthal.de
zur Verfügung.
Die Termine und Treffpunkte von Meyer trifFT werden künftig regelmäßig bekanntgegeben.
Weitere Informationen finden Interessierte unter www.frankenthal.de/oberbürgermeister
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)