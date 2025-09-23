Frankenthal – Meyer trifFT… Nicolas Meyer lädt zum lockeren Austausch auf den Wochenmarkt ein



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer lädt Frankenthalerinnen und Frankenthaler am Freitag, 26. September, von 10 bis 11.30 Uhr zu einer neuen, öffentlichen Ausgabe seiner

Gesprächsreihe „Meyer trifFT“ ein: Erstmals findet das Format direkt auf dem Wochenmarkt

statt, am Stand von „Fräulein Barista“ vor der Kirche St. Dreifaltigkeit.

Ziel der neuen Ausgabe ist ein unkomplizierter, lockerer Austausch mit dem

Oberbürgermeister – ohne Voranmeldung und ohne Barriere. Die Bürgerinnen und Bürger

haben die Gelegenheit, ihre Anregungen, Ideen oder Fragen in persönlicher Atmosphäre

einzubringen. Zukünftig soll die öffentliche Sprechstunde an wechselnden Orten im

Stadtgebiet stattfinden.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Mein Ziel ist es, Frankenthal gemeinsam zu

gestalten – direkt, transparent und auf Augenhöhe. Mit Meyer trifFT auf dem Wochenmarkt

schaffen wir einen unkomplizierten Raum für Austausch. Ich freue mich auf viele

Begegnungen und Gespräche.“

Bitte beachten Sie: Themen, die vertraulich sind oder weitergehende Recherche erfordern,

können hier nicht besprochen werden. Für solche Anliegen steht die Ideen- und

Beschwerdemanagerin der Stadt, Julia Gandyra, per E-Mail unter mitreden@frankenthal.de

zur Verfügung.

Die Termine und Treffpunkte von Meyer trifFT werden künftig regelmäßig bekanntgegeben.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.frankenthal.de/oberbürgermeister

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)