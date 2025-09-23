Frankenthal – Karmen Strahonja zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesverbands City- und Stadtmarketing gewählt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar, 23.09.2025 –Karmen Strahonja, Geschäftsführerin des Congressforums Frankenthal, wurde zur ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd e.V.) gewählt. Der Verband vertritt bundesweit über 450 Stadt- und Citymarketingorganisationen und gilt als wichtigste Stimme für die Entwicklung attraktiver Innenstädte.

Strahonja gehört dem Bundesvorstand bereits seit sechs Jahren an und übernimmt nun eine Schlüsselrolle: „Mir ist wichtig, dass wir die Städte enger miteinander vernetzen und gemeinsam für unsere Anliegen eintreten. Ob es um die Finanzierung von Sicherheit, die Aufwertung öffentlicher Räume oder neue Formate für Innenstädte geht – wir brauchen eine starke Stimme auf Bundesebene, die deutlich macht, was Städte wirklich brauchen.“

Mit ihrer Wahl stärkt Strahonja nicht nur ihre Position im Verband, sondern auch Frankenthals Sichtbarkeit im bundesweiten Diskurs. „Es ist eine persönliche Ehre, aber vor allem eine Chance, auch kleinere und mittlere Städte wie Frankenthal in den Debatten um die Zukunft der Innenstädte stärker einzubringen“, betont sie.

Neuer Bundesvorsitzender des Verbandes ist Gerold Leppa, Wirtschaftsdezernent der Stadt Braunschweig und Geschäftsführer der Braunschweig Marketing GmbH sowie der Braunschweig Zukunft GmbH. Gemeinsam mit dem neuen Vorstand will die bcsd aktuelle Herausforderungen der Stadtentwicklung aufgreifen und ihre Mitglieder mit Fachdialogen, Austauschplattformen und praxisnahen Impulsen unterstützen.

Quelle CONGRESSFORUM FRANKENTHAL GMBH