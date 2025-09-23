  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal – Ein Herz für Frankenthal Stadtbuchstaben und Fotopoint setzen neue Akzente in der Innenstadt


Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Donnerstag, 25. September, setzt die Stadt Frankenthal ein weiteres sichtbares Zeichen für eine attraktive Innenstadt. Ab Ende der Woche stehen am Speyerer Tor die leuchtenden
Stadtbuchstaben „FT“, der mobile Fotopoint „I ❤ FT“ kommt zunächst auf dem Rathausplatz
zum Einsatz.

Beide Projekte wurden im Rahmen des Landesprogramms „Innenstadt-Impulse
2024“ beim rheinland-pfälzischen Innenministerium beantragt und mit hohen
Landeszuschüssen gefördert. Sie gehören zu einem umfangreichen Maßnahmenpaket, das
mehr als 50 Projekte umfasst, mit denen die Aufenthaltsqualität gesteigert und die
Frankenthaler Innenstadt zukunftsfähig gemacht werden soll.

Die beleuchteten Stadtbuchstaben am Speyerer Tor sind fast zwei Meter hoch und werden
nachts beleuchtet. Der mobile Fotopoint ist rund dreieinhalb Meter breit, mit Sitz- und
Stehflächen ausgestattet und kann ebenfalls beleuchtet werden. Er kann flexibel an
wechselnden Standorten eingesetzt werden, etwa bei Veranstaltungen auf dem
Rathausplatz, am Bahnhofsvorplatz oder beim Strohhutfest.bBeide neue Elemente tragen
die Skyline der Stadt und einen stilisierten Löwenkopf.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont die Bedeutung dieser neuen Installationen: „Mit
den neuen Stadtbuchstaben am Speyerer Tor und dem mobilen Fotopoint zeigen wir:
Frankenthal hat Herz – und das soll sichtbar und erlebbar sein. Dank der Unterstützung des
Landes Rheinland-Pfalz können wir diese Projekte nahezu vollständig aus Fördermitteln
umsetzen. Sie sind mehr als nur Dekoration: Sie schaffen Orte der Begegnung, laden zum
Fotografieren ein und machen unsere Stadt durch geteilte Bilder in sozialen Medien auch
über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar.“


Sichtbarkeit Frankenthals erhöhen
In Zeiten, in denen viele Innenstädte austauschbar wirken und mit der Konkurrenz des
Onlinehandels zu kämpfen haben, geht es der Stadtverwaltung darum, Frankenthal ein
unverwechselbares Gesicht zu geben. Durch Fotos, die in sozialen Netzwerken geteilt
werden, entsteht zudem eine Form von kostenfreier Werbung, die Frankenthal nachhaltig in
Szene setzt. Gleichzeitig erhöhen die Installationen die Attraktivität von
Innenstadtveranstaltungen und stärken Handel und Gastronomie.

Die neuen Stadtbuchstaben und der mobile Fotopoint sind damit sichtbare Bausteine einer
langfristigen Imagekampagne, die Frankenthal nicht nur nach innen stärkt, sondern auch
überregional strahlen lässt.

Selfie machen, posten, gewinnen: Instagram-Aktion „i❤FT“
Mit der Premiere des Fotopoints startet gleich die passende Social-Media-Aktion:
Besucherinnen und Besucher sind dabei herzlich eingeladen, ihre Schnappschüsse am
Fotopoint auf Instagram mit dem Hashtag #i❤FT zu teilen.

Die kreativsten Posts werden prämiert und auf dem offiziellen Instagram Account der Stadt
(@stadtfrankenthal) präsentiert. Ende der Aktion ist der 1. November 2025 – danach werden
die schönsten Bilder im Rathaus ausgestellt.

Mehr zu dieser und weiteren Attraktivierungsmaßnahmen unter
www.frankenthal.de/innenstadt

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

