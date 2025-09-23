Frankenthal – Ein Herz für Frankenthal Stadtbuchstaben und Fotopoint setzen neue Akzente in der Innenstadt



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Ab Donnerstag, 25. September, setzt die Stadt Frankenthal ein weiteres sichtbares Zeichen für eine attraktive Innenstadt. Ab Ende der Woche stehen am Speyerer Tor die leuchtenden

Stadtbuchstaben „FT“, der mobile Fotopoint „I ❤ FT“ kommt zunächst auf dem Rathausplatz

zum Einsatz.

Beide Projekte wurden im Rahmen des Landesprogramms „Innenstadt-Impulse

2024“ beim rheinland-pfälzischen Innenministerium beantragt und mit hohen

Landeszuschüssen gefördert. Sie gehören zu einem umfangreichen Maßnahmenpaket, das

mehr als 50 Projekte umfasst, mit denen die Aufenthaltsqualität gesteigert und die

Frankenthaler Innenstadt zukunftsfähig gemacht werden soll.

Die beleuchteten Stadtbuchstaben am Speyerer Tor sind fast zwei Meter hoch und werden

nachts beleuchtet. Der mobile Fotopoint ist rund dreieinhalb Meter breit, mit Sitz- und

Stehflächen ausgestattet und kann ebenfalls beleuchtet werden. Er kann flexibel an

wechselnden Standorten eingesetzt werden, etwa bei Veranstaltungen auf dem

Rathausplatz, am Bahnhofsvorplatz oder beim Strohhutfest.bBeide neue Elemente tragen

die Skyline der Stadt und einen stilisierten Löwenkopf.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont die Bedeutung dieser neuen Installationen: „Mit

den neuen Stadtbuchstaben am Speyerer Tor und dem mobilen Fotopoint zeigen wir:

Frankenthal hat Herz – und das soll sichtbar und erlebbar sein. Dank der Unterstützung des

Landes Rheinland-Pfalz können wir diese Projekte nahezu vollständig aus Fördermitteln

umsetzen. Sie sind mehr als nur Dekoration: Sie schaffen Orte der Begegnung, laden zum

Fotografieren ein und machen unsere Stadt durch geteilte Bilder in sozialen Medien auch

über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar.“



Sichtbarkeit Frankenthals erhöhen

In Zeiten, in denen viele Innenstädte austauschbar wirken und mit der Konkurrenz des

Onlinehandels zu kämpfen haben, geht es der Stadtverwaltung darum, Frankenthal ein

unverwechselbares Gesicht zu geben. Durch Fotos, die in sozialen Netzwerken geteilt

werden, entsteht zudem eine Form von kostenfreier Werbung, die Frankenthal nachhaltig in

Szene setzt. Gleichzeitig erhöhen die Installationen die Attraktivität von

Innenstadtveranstaltungen und stärken Handel und Gastronomie.

Die neuen Stadtbuchstaben und der mobile Fotopoint sind damit sichtbare Bausteine einer

langfristigen Imagekampagne, die Frankenthal nicht nur nach innen stärkt, sondern auch

überregional strahlen lässt.

Selfie machen, posten, gewinnen: Instagram-Aktion „i❤FT“

Mit der Premiere des Fotopoints startet gleich die passende Social-Media-Aktion:

Besucherinnen und Besucher sind dabei herzlich eingeladen, ihre Schnappschüsse am

Fotopoint auf Instagram mit dem Hashtag #i❤FT zu teilen.

Die kreativsten Posts werden prämiert und auf dem offiziellen Instagram Account der Stadt

(@stadtfrankenthal) präsentiert. Ende der Aktion ist der 1. November 2025 – danach werden

die schönsten Bilder im Rathaus ausgestellt.

Mehr zu dieser und weiteren Attraktivierungsmaßnahmen unter

www.frankenthal.de/innenstadt

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)