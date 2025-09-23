Frankenthal – Darf ich bitten? Tanzschule Meyer lädt zum Tanznachmittag



Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 25. Oktober ist es wieder soweit: Von 14 bis 16 Uhr können Tanzbegeisterte in der Tanzschule Meyer in der Vierlingstraße 34 (Zugang über das Gelände des Autohaus Henzel) nach Herzenslust das Tanzbein schwingen.

Die Gäste entscheiden wie und was getanzt wird – ob alleine, als Paar oder in der Gruppe. Auch über die Musikauswahlentscheiden die Tänzer selbst: Jeder Musikwunsch wird erfüllt, von Adamo bis Zander und Abba bis Zappa.

Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Anreise ist mit der Buslinie 463, Haltestelle Friedhof, möglich.

Das Seniorenbüro, der Seniorenbeirat und die Tanzschule Meyer freuen sich auf viele begeisterte Tänzer jeden Alters.

Quelle: Stadt Frankenthal