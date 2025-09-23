Bürstadt – Bürocontainer im Visier Krimineller

Bürstadt/ Heppenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) – Bislang unbekannte Täter nahmen in der Nacht von Sonntag

(21.9.) auf Montag (22.9.) zwischen 21 und 6 Uhr einen Bürocontainer in der Gartenstraße ins Visier. Die Kriminellen verschafften sich nach derzeitigen Erkenntnissen über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Container. Im Innern

entwendeten sie einen Tresor und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Sie hinterließen nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 706 – 0 Kontakt aufzunehmen.