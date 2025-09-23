Brühl – Neubau Sonnenschein-Hort ist ein Meilenstein auf dem Weg zum Kinderbildungszentrum Schillerschule



Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Kinderbildungszentrum bei der Schillerschule soll ein kleines Juwel in der

Bildungslandschaft werden. Und da sei man mittlerweile auf einem guten Weg, so

Bürgermeister Dr. Ralf Göck beim Richtfest des Sonnenschein-Hort-Neubaus. Es ist

der jüngste Baustein dieses Vorhabens, mit dem das Lernen von der Krippe bis zum

Ende der Grundschulzeit wahrhaft umfassend ermöglicht werden soll. Ende 2026 soll

der Sonnenschein-Hort einziehen.

10,7 Millionen Euro für neues Gebäude und seine Außenanlage

Für 10,7 Millionen Euro entsteht ein Gebäude mit fast 2.600 Quadratmetern, das

Platz für bis zu 280 Kinder und über 50 Mitarbeitende bietet. Und dass, wenn alles

nach Plan läuft, schon Ende nächsten Jahres. Der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf

Göck ließ im Rahmen des Richtfestes für dieses große Gebäude keine Zweifel daran

aufkommen, dass diese Investition zukunftsweisend sei. Denn mit diesem Projekt

schaffe die Hufeisengemeinde sozusagen die bauliche Grundlage für den

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bei Grundschulkindern, der ab dem

Schuljahr 2026/2027 gilt. Der Brühler Hortneubau kommt also genau zur rechten

Zeit.

Für den Bürgermeister markierte das Richtfest einen besonderen Moment. Erkenne

man doch nach langer Planungsphase endlich, wie das Gebäude entstehe. Und man

weiß, dass es jetzt wirklich nicht mehr weit sei, bis das Haus mit Leben erfüllt werde.

Das Projekt währt aber auch schon ziemlich lang. Bereits 2019 haben die Planungen

begonnen. Zwischendurch, so Göck, habe man noch eine Krippe gebaut und jetzt

entstehe hinter der Schillerschule der Hort-Neubau inklusive Aula und Mensa. In

seiner Rede erinnerte er an den früheren SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar

Binding, der damals mit dafür gesorgt habe, dass das Vorhaben dank einer

Bundesförderung überhaupt angegangen werden konnte.



Land fördert mit 7,1 Millionen Euro

Diese Unterstützungszusage konnte jedoch mittlerweile an die zuständigen Stellen in

Berlin zurückgegeben werden, da das Land nach langem Hin und Her das Projekt mit

Bescheid vom 28.Juli mit 70 Prozent der anrechenbaren Kosten fördert. Bei einem

anrechenbaren Volumen von 10,35 Millionen sind das immerhin 7,1 Millionen Euro.

Eine Doppelförderung wurde ausgeschlossen. Deswegen musste die Zusage für

2,5 Millionen Euro Bundesmittel zurückgegeben werden.

Göcks Dank galt allen am Bau beteiligten vom Gemeinderat über das Bauamt sowie

Haupt- und Kämmereiamt, Architekt, Projektsteuerer, Handwerksfirmen und last but

not least dem Sonnenschein-Hort-Team, das ebenfalls mitberaten habe und dessen

kommissarischer Leiter Sven Gaisbauer ebenfalls Dankesworte hören ließ. Seine

Idee einer Klima-Anlage konnte nicht aufgegriffen werden, aber es sei eine „Be- und

Entlüftung“ vergleichbar wie in der Festhalle eingebaut, antwortete Architekt Jörg

Blume, die man jedoch „richtig“ steuern müsse.

Besonders erfreulich sei, so Göck, dass die Landtagsabgeordneten Andreas Sturm

(CDU), Andre Baumann (Grüne) und Daniel Born (SPD) dafür gesorgt hätten, dass

die Förderung kommunenfreundlich, heißt bürokratiearm, gestaltet wurde: „Sie kam

spät, aber jetzt geht es schnell“, zeigte sich Göck dankbar, denn es seien schon 2,8

Millionen Euro aus der Landeshauptstadt Stuttgart nach Brühl geflossen, so dass bis

jetzt für die Kommune keine Kreditaufnahme notwendig geworden sei. #

Nicht unerwähnt ließ der Bürgermeister, dass er sich freuen würde, wenn das Land bei den

Regelungen für die Bezuschussung der Betriebskosten ähnlich effektiv liefern würde,

wie es das beim Bau getan habe. Für Göck ging es dabei um nicht weniger, als die

Zukunft des Landes. Investitionen in die Bildung der Kinder sei das einzig wirkliche

unverzichtbare Fundament des Landes. Und dazu gehöre auch die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf, für die aus seiner Sicht die ganze Gesellschaft in der Pflicht stehe.

In Brühl wird für die Zukunft des Landes gebaut

Eine Sicht, die auch Alois Baumann teilte. Der Geschäftsführer des

Handwerkunternehmens „Baumann Dach und Wand“, der den Richtspruch verlas,

betonte, dass an dieser Stelle die Zukunft gebaut würde. Zum einen für die Kinder,

zum anderen aber auch für das Land. Und dass dies gelänge, „verdanken wir dem

Engagement und der Leidenschaft aller hier tätigen Handwerkern“. Sie bauten im

Grunde das bauliche Fundament für die Bildungslandschaft.

Worte, die der dnb-Architekt Jörg Blume dick unterstrich. Kurz erwähnte er, dass es

aus Bauherrensicht gerade einige Gründe gebe, sich zu freuen. Zum einen sei es

Wettbewerb, was dafür Sorge, dass die Preise im Planungskorridor bleiben, und zum

anderen sei die Personalsituation der Unternehmen derzeit zufriedenstellend, sodass

auch die Zeitplanung bis dato gehalten werden könne.

Ziemlich viele Gründe also, ein schönes Richtfest im Brühler Kinderbildungszentrum

zu feiern, was daher, bewirtet vom Sonnenschein-Hort-Team, auch ausgiebig getan

wurde.

Bild 1

Blick auf den Rohbau

Bild 2

Bürgermeister Dr. Ralf Göck bei seiner Ansprache

Fotos: Brühl News