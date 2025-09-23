  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

23.09.2025, 21:23 Uhr

Brühl – Neubau Sonnenschein-Hort ist ein Meilenstein auf dem Weg zum Kinderbildungszentrum Schillerschule

default

Brühl/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Kinderbildungszentrum bei der Schillerschule soll ein kleines Juwel in der
Bildungslandschaft werden. Und da sei man mittlerweile auf einem guten Weg, so
Bürgermeister Dr. Ralf Göck beim Richtfest des Sonnenschein-Hort-Neubaus. Es ist
der jüngste Baustein dieses Vorhabens, mit dem das Lernen von der Krippe bis zum
Ende der Grundschulzeit wahrhaft umfassend ermöglicht werden soll. Ende 2026 soll
der Sonnenschein-Hort einziehen.

10,7 Millionen Euro für neues Gebäude und seine Außenanlage
Für 10,7 Millionen Euro entsteht ein Gebäude mit fast 2.600 Quadratmetern, das
Platz für bis zu 280 Kinder und über 50 Mitarbeitende bietet. Und dass, wenn alles
nach Plan läuft, schon Ende nächsten Jahres. Der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf
Göck ließ im Rahmen des Richtfestes für dieses große Gebäude keine Zweifel daran
aufkommen, dass diese Investition zukunftsweisend sei. Denn mit diesem Projekt
schaffe die Hufeisengemeinde sozusagen die bauliche Grundlage für den
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bei Grundschulkindern, der ab dem
Schuljahr 2026/2027 gilt. Der Brühler Hortneubau kommt also genau zur rechten
Zeit.

Für den Bürgermeister markierte das Richtfest einen besonderen Moment. Erkenne
man doch nach langer Planungsphase endlich, wie das Gebäude entstehe. Und man
weiß, dass es jetzt wirklich nicht mehr weit sei, bis das Haus mit Leben erfüllt werde.
Das Projekt währt aber auch schon ziemlich lang. Bereits 2019 haben die Planungen
begonnen. Zwischendurch, so Göck, habe man noch eine Krippe gebaut und jetzt
entstehe hinter der Schillerschule der Hort-Neubau inklusive Aula und Mensa. In
seiner Rede erinnerte er an den früheren SPD-Bundestagsabgeordnete Lothar
Binding, der damals mit dafür gesorgt habe, dass das Vorhaben dank einer
Bundesförderung überhaupt angegangen werden konnte.


Land fördert mit 7,1 Millionen Euro
Diese Unterstützungszusage konnte jedoch mittlerweile an die zuständigen Stellen in
Berlin zurückgegeben werden, da das Land nach langem Hin und Her das Projekt mit
Bescheid vom 28.Juli mit 70 Prozent der anrechenbaren Kosten fördert. Bei einem
anrechenbaren Volumen von 10,35 Millionen sind das immerhin 7,1 Millionen Euro.
Eine Doppelförderung wurde ausgeschlossen. Deswegen musste die Zusage für
2,5 Millionen Euro Bundesmittel zurückgegeben werden.

Göcks Dank galt allen am Bau beteiligten vom Gemeinderat über das Bauamt sowie
Haupt- und Kämmereiamt, Architekt, Projektsteuerer, Handwerksfirmen und last but
not least dem Sonnenschein-Hort-Team, das ebenfalls mitberaten habe und dessen
kommissarischer Leiter Sven Gaisbauer ebenfalls Dankesworte hören ließ. Seine
Idee einer Klima-Anlage konnte nicht aufgegriffen werden, aber es sei eine „Be- und
Entlüftung“ vergleichbar wie in der Festhalle eingebaut, antwortete Architekt Jörg
Blume, die man jedoch „richtig“ steuern müsse.

Besonders erfreulich sei, so Göck, dass die Landtagsabgeordneten Andreas Sturm
(CDU), Andre Baumann (Grüne) und Daniel Born (SPD) dafür gesorgt hätten, dass
die Förderung kommunenfreundlich, heißt bürokratiearm, gestaltet wurde: „Sie kam
spät, aber jetzt geht es schnell“, zeigte sich Göck dankbar, denn es seien schon 2,8
Millionen Euro aus der Landeshauptstadt Stuttgart nach Brühl geflossen, so dass bis
jetzt für die Kommune keine Kreditaufnahme notwendig geworden sei. #

Nicht unerwähnt ließ der Bürgermeister, dass er sich freuen würde, wenn das Land bei den
Regelungen für die Bezuschussung der Betriebskosten ähnlich effektiv liefern würde,
wie es das beim Bau getan habe. Für Göck ging es dabei um nicht weniger, als die
Zukunft des Landes. Investitionen in die Bildung der Kinder sei das einzig wirkliche
unverzichtbare Fundament des Landes. Und dazu gehöre auch die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, für die aus seiner Sicht die ganze Gesellschaft in der Pflicht stehe.

In Brühl wird für die Zukunft des Landes gebaut
Eine Sicht, die auch Alois Baumann teilte. Der Geschäftsführer des
Handwerkunternehmens „Baumann Dach und Wand“, der den Richtspruch verlas,
betonte, dass an dieser Stelle die Zukunft gebaut würde. Zum einen für die Kinder,
zum anderen aber auch für das Land. Und dass dies gelänge, „verdanken wir dem
Engagement und der Leidenschaft aller hier tätigen Handwerkern“. Sie bauten im
Grunde das bauliche Fundament für die Bildungslandschaft.

Worte, die der dnb-Architekt Jörg Blume dick unterstrich. Kurz erwähnte er, dass es
aus Bauherrensicht gerade einige Gründe gebe, sich zu freuen. Zum einen sei es
Wettbewerb, was dafür Sorge, dass die Preise im Planungskorridor bleiben, und zum
anderen sei die Personalsituation der Unternehmen derzeit zufriedenstellend, sodass
auch die Zeitplanung bis dato gehalten werden könne.

Ziemlich viele Gründe also, ein schönes Richtfest im Brühler Kinderbildungszentrum
zu feiern, was daher, bewirtet vom Sonnenschein-Hort-Team, auch ausgiebig getan
wurde.

Bild 1
Blick auf den Rohbau

Bild 2
Bürgermeister Dr. Ralf Göck bei seiner Ansprache

Fotos: Brühl News

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com