Bensheim – „Bergstraße tanzt“ – Erlös in Höhe von 2.700 Euro fließt in ein Bildungsprojekt in Bolivien



Bensheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Pure Freude, mitreißende Energie und ein starkes gemeinsames Ziel: Bei der Zumba-Charity- Veranstaltung „Bergstraße tanzt – Zumba Charity Masterclass for Bolivia“ verwandelten am

14.09.25 rund 120 Teilnehmende das Musiktheater REX in Bensheim in eine pulsierende

Tanzfläche.

Unter Leitung von Marcos Horscht und Maral Saadati, die das Format initiiert haben,

brachten bekannte Zumba-Trainerinnen und -Trainer von der Bergstraße die Menge mit

Choreografien sowie gemeinsamen Power-Workouts in Bewegung.

Der Erlös des Events in Höhe von 2.700 wird von der Strahlemann-Stiftung Heppenheim an

KOLPING INTERNATIONAL übergeben und fließt in ein Ausbildungsprojekt in der Region Beni in

Bolivien. Ziel ist es, Jugendlichen aus benachteiligten Verhältnissen durch Bildung und praxisnahe

Ausbildung eine Zukunft jenseits von Armut und Ausbeutung zu ermöglichen.

„Die Stimmung war einfach grandios – die Menschen hatten Lust, gemeinsam etwas Gutes zu tun

und dabei ausgelassen zu feiern. Ein großer Dank gilt Marcos und Maral, die diese Veranstaltung

ins Leben gerufen haben und Jahr für Jahr mit Herzblut organisieren“, so die Strahlemann-Stiftung.

Ein besonderer Dank geht zudem an das Musiktheater REX Bensheim, das die Location zur

Verfügung stellte, sowie an EDEKA Jakobi Bensheim, welcher die Teilnehmenden mit frischem

Obst versorgte.

Mit dem wachsenden Erfolg – im Vorjahr nahmen gut 100 Menschen teil, diesmal waren es bereits

120 – setzt „Bergstraße tanzt“ ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Engagement in der

Region.

Mehr Infos:

Strahlemann-Stiftung

Mozartstraße 11, 64625 Bensheim

Telefon: 06252 670960-0

Mail: info@strahlemann-stiftung.de

www.strahlemann-stiftung.de

