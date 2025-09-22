Walldürn/Buchen – Mehrere Schulen wurden Ziel von Einbrechern

Walldürn/Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in drei Schulen eingebrochen. Hierbei handelte es sich um eine Grundschule in Buchen in der Straße Dr.-Fritz-Schmitt-Ring, eine Grundschule in Buchen Ortsteil Götzingen in der Thingstraße sowie eine Werkrealschule in Walldürn, Theodor-Heuss-Ring. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln von Türen und Fenstern sowie durch Einschlagen einer Fensterscheibe in die Schulen. Im Inneren der Gebäude wurden jeweils mehrere Räume auf der Suche nach wertvollen Gegenständen durchwühlt. Was genau entwendet wurde ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. In allen drei Einbrüchen hat das Polizeirevier Buchen die Ermittlungen aufgenommen. Es wird gebeten, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 06281 904-0 zu melden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn