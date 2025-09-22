Speyer – PKW unter BTM-Einfluss gefahren – Zeugen gesucht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmittag, gegen halb eins, wurde ein PKW mit unsicherer Fahrweise im Stadtzentrum gemeldet. In der Weisgerberstraße wurde das Fahrzeug durch eine Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden bei dem 35-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt, weshalb ihm später auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizei bittet Zeugen und Personen, welche eventuell durch die Fahrweise des silber / grauen Peugeot 2008 gefährdet worden sind, sich telefonisch unter 06232/137-0 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei Speyer zu wenden.
Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen