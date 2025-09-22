Speyer/Ludwigshafen – Gelungener Begegnungstag Walking Football in Otterbach

Otterbach / Speyer / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 20.09.2025, veranstaltete der SWFV, gemeinsam mit dem FC Phönix Otterbach, den diesjährigen Begegnungstag Walking Football. Dieser bereitete allen viel Spaß und sorgte zudem für regen Austausch zwischen den Beteiligten!

Um kurz nach 11 Uhr wurde der Begegnungstag durch den Vorsitzenden des Ausschusses für Breiten- und Freizeitsport Matthias Belzer offiziell eröffnet.

Warm-Up-Programm durch SWFV-Lehrstab

Direkt im Anschluss hieran übernahm SWFV-Lehrstabs-Referent Ingo Werle und startete mit einem kleinen Warm-up-Programm in den Begegnungstag. Hierbei durchliefen die Spielerinnen und Spieler verschiedene Übungen zu richtigem Gehen, Passspiel sowie Torabschluss.

Miniturnier im „Jeder gegen Jeden“

Gut aufgewärmt und voll motiviert erwarteten die Teilnehmenden im Anschluss den Beginn des Miniturniers (jeder gegen jeden), welches den Hauptpunkt des Begegnungstags bildete.

Insgesamt waren sechs Mannschaften aktiv, wobei Spielerinnen und Spieler folgender Vereine/Gruppen teilnahmen:

FC Kaiserslautern

FC Phönix Otterbach

SG Weinsheim

SSG Speyer-Ludwigshafen

TSG Steinbach

TuS Breitenheim

Walking Football Hämmel Waldsee

Es entwickelte sich schnell ein ansprechendes Turnier mit teilweise tollem Walking Football. Alle Teams waren mit großem Einsatz bei der Sache.

Eine Siegerehrung im herkömmlichen Sinne fand nicht statt, da an diesem Tag der Gesundheitsaspekt von Walking Football sowie der Spaß an der Sache im Mittelpunkt standen. Alle teilnehmenden Vereine/Gruppen erhielten als Turnierprämie ein Materialpaket für ihr Training. Matthias Belzer bedankte sich bei allen Spielerinnen und Spielern für die Teilnahme und richtete einen gesonderten Dank an den Ausrichter FC Phönix Otterbach für die Bereitstellung der Platzanlage sowie die reibungslose Organisation vor Ort. Einen besonderen Dank richtete er zudem an den Schiedsrichter des Turniers, Matthias Graff.

Gemütliches Beisammensein im Anschluss

Im Anschluss ging es über zum gemütlichen Beisammensein sowie dem Austausch unter den unterschiedlichen Vereinen und Gruppen. Hierbei wurden auch bereits Freundschaftsspiele vereinbart.

Der Begegnungstag war wieder einmal eine rundum gelungene Veranstaltung und Werbung für Walking Football!

Bildunterschrift: Die Teilnehmenden beim Begegnungstag Walking Football in Otterbach

SÜDWEST FUSSBALL 3/2025 erschienen

Ab sofort ist die dritte Ausgabe 2025 des offiziellen Magazins des Südwestdeutschen Fußballverbandes, SÜDWEST FUSSBALL, erhältlich.

In dieser Ausgabe wird unter anderem über folgende Themen berichtet: „Gelbe Karte plus“ in den Verbandsspielklassen, Sonderehrungen Ehrenamtspreise im SWFV, Inklusiver Fußball, Lotto-Fairplay-Preis der Herren Oberliga sowie Berichte aus den Kreisen des Südwestdeutschen Fußballverbandes.

SÜDWEST FUSSBALL erscheint viermal im Jahr und ist erhältlich über die Geschäftsstelle des SWFV in Edenkoben, Oliver Herrmann, oliver.herrmann@swfv.de.

Quelle: SWFV