Speyer – GoodWork MeetUp in der RheinVilla: „Out of Control – Kunst für Unbegabte“

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Donnerstag, den 9. Oktober 2025, lädt GoodSpaces zum nächsten GoodWork MeetUp in die RheinVilla in Speyer ein. Unter dem Motto „Out of Control – Kunst für Unbegabte“ erwartet die Teilnehmenden ein kreativer Workshop, der dazu einlädt, Kontrolle loszulassen, sich dem Ungewohnten zu öffnen und ganz nebenbei auch noch das Netzwerk zu erweitern.

Von 18:00 bis 20:00 Uhr bietet die Veranstaltung Raum für Selbstständige, Kreative und alle Interessierten, um neue Perspektiven zu entdecken und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Der Workshop wird von Miriam Berges, Künstlerin und Kunsttherapeutin, geleitet. Sie zeigt auf spielerische Weise, wie man durch künstlerische Methoden den eigenen Ausdruck finden kann – ganz ohne Leistungsdruck oder technische Vorkenntnisse. Im Anschluss an den Workshop ist genügend Zeit und Raum, sich mit den anderen Teilnehmenden zu vernetzen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Website von GoodSpaces.

Quelle: GoodSpaces GmbH