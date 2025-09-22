Speyer – Bahnhofstoiletten nach Vandalismus bis auf Weiteres geschlossen



Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Die erst seit wenigen Wochen von der Stadtverwaltung Speyer in Betrieb genommene Toilettenanlage am Hauptbahnhof wurde erneut durch bislang unbekannte Täter erheblich beschädigt. Die Anlage ist aufgrund der Schäden bis auf Weiteres nicht nutzbar und bleibt bis voraussichtlich Freitag, 26. September 2025 geschlossen. Die Reparaturkosten werden auf 5.000 € geschätzt. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde bereits erstattet.

Vandalismus an öffentlichen Einrichtungen betrifft alle Bürgerinnen und Bürger, da die Kosten letztlich von der Allgemeinheit getragen werden müssen und die Nutzung wichtiger Infrastruktur einschränkt ist.

Außerdem sind die Reinigungskräfte vom Vandalismus betroffen, da sie immer wieder mit stark verschmutzten oder beschädigten Anlagen konfrontiert werden. Sie leisten täglich einen wertvollen Beitrag für die Sauberkeit und Lebensqualität in Speyer und verdienen dafür Anerkennung statt zusätzliche Belastungen.

Die Stadtverwaltung bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Hinweise zu den Vorfällen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.





Bildrechte/Quelle: Stadt Speyer