Sinsheim / Bad Rappenau – Mehrere Gaffer-Fälle nach tödlichem Unfall auf der A6 – Sanktionen gegen Verkehrsteilnehmer verhängt

Bad Rappenau / Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am vergangenen Freitag kam es auf der Autobahn A6, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Dacia ums Leben kam.

Während der Unfallaufnahme und trotz der Absicherung der Unfallstelle mit einer Sichtschutzwand, nutzten mehrere Lkw-Fahrer ihre erhöhte Sitzosition aus, um aus dem Führerhaus heraus Bilder und Vi-deos von dem völlig deformierten Fahrzeugwrack und dem toten Fahrer zu machen. Dieses Ver-halten gefährdete Einsatzkräfte, behinderte Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und störte den

nachfolgenden Verkehr erheblich. Die zu Absperrmaßnahmen an der Unfallstelle eingeteilten Polizeibeamten handelten konsequent.

Noch vor Ort wurden insgesamt vier Sattelzugfahrer wegen eines Verstoßes gegen das Recht am eigenen Bild und Schutz der Privatsphäre angezeigt. Hierbei wurden bei ausländischen Fahrern Sicherheitsleistungen zwischen 200 bis 500 Euro erhoben. Zusätzlich wurden neun Handynut-zungsverstöße direkt geahndet. Weitere ähnliche Verstöße, die dokumentiert wurden, werden im Nachgang angezeigt und entsprechend verfolgt. Die Polizei Heilbronn weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Gaffer gefährden nicht nur Ein-satzkräfte und andere Verkehrsteilnehmer, sondern behindern auch dringend notwendige Ret-tungsarbeiten. Solches Verhalten ist kein Kavaliersdelikt, sondern kann straf- bzw. ordnungsrecht-liche Konsequenzen nach sich ziehen.

Quelle:

Polizeipräsidium Heilbronn