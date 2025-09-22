Osterburken – Randalierer verletzen Polizeibeamte und übernachten im Polizeigewahrsam

Osterburken/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am späten Samstagabend, um 20:15 Uhr, wurde die Buchener Polizei an eine Tankstelle in der Merchinger Straße, Osterburken gerufen, da sich vor Ort zwei betrunkene Personen aufhielten und offenbar mit Flaschen um sich warfen. Vor Ort traf die Polizeistreife auf einen 41-Järigen und einen 43-Jährigen. Beide Personen waren stark betrunken, wiesen frische Verletzungen unbekannter Herkunft auf, und reagierten auf Ansprache äußerst aggressiv. Mithilfe einer gerufenen Unterstützungsstreife konnten beide Männer schließlich in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigten, bedrohten und verletzten sie die eingesetzte Polizeikräfte. Neben den Gewahrsamskosten kommen nun noch mehrere Strafverfahren auf die zwei Männer zu.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn