Neustadt – Neues Bestattungsgesetz – Minister Hoch informiert am 29. September

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Welche Möglichkeiten gibt mir das neue Bestattungsgesetz? Im Oktober tritt in Rheinland-Pfalz ein neues Bestattungsgesetz in Kraft. Vor allem werden die Möglichkeiten der Wahl verschiedener Bestattungsformen erweitert. Was bedeutet das für Sie? Welche Wahlmöglichkeiten haben Sie in Zukunft? Wie ist sicher gestellt, dass Ihre Wünsche nach Ihrem Leben berücksichtigt sind? Was muss die Stadt Neustadt tun, damit auch die Neustadterinnen und Neustadter von dem neuen Gesetz profitieren?

Fragen wie diese können am Montag, den 29. September um 18 Uhr in der Gaststätte „Syrtaki Taverna“ beim Postsportverein Neustadt (Harthäuserweg 40) beantwortet werden. Zur Vorstellung des neuen Bestattungsgesetzes hat der Landtagsabgeordnete Claus Schick Clemens Hoch, Staatsminister, nach Neustadt eingeladen. „Der Minister wird uns informieren und gemeinsam können wir über die Fragen der Umsetzung des Gesetzes diskutieren“, so Claus Schick (SPD).

Quelle: Claus Schick MdL