Mosbach – Einbruch in Gewerbehalle

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Samstagmorgen, um 03:00 Uhr wurde in eine gewerblich genutzte Halle in der Straße Untere Milbe in Mosbach eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Einbrecher über das Dach in die Halle ein und entwendete von dort verschiedene Gerätschaften für den Garten- und Landschaftsbau. Hierunter waren zwei Freischneider, zwei Kettensägen sowie eine Heckenschere. Die Polizei Mosbach sucht nun nach Zeugen die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm groß, sportliche Statur, dunkle Haare und Bart, trug eine schwarze Kappe, schwarze Hose und eine helle Steppjacke.

Hinweise können unter der Telefonnummer 06261 809-0 gemeldet werden.