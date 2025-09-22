Mannheim – Vorstandsmitglied Verena Amann scheidet zum Ende des Geschäftsjahres bei MVV Energie AG aus

Mannheim / Metropolregion Rhein-neckar – Verena Amann hat ihr Vorstandsmandat bei MVV Energie AG auf eigenen Wunsch niedergelegt und wird zum Ende des laufenden Geschäftsjahres am 30. September 2025 aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich perspektivisch einer neuen beruflichen Herausforderung zuzuwenden. Amann ist seit 2019 Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin. Sie verantwortet die Bereiche Personal und IT.

„Der Aufsichtsrat bedauert die Entscheidung von Frau Amann sehr, gleichzeitig respektieren wir sie“, sagt der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht als Vorsitzender des Aufsichtsrats der MVV Energie AG. „Frau Amann hat die MVV als Personalvorständin in den vergangenen Jahren geprägt und mit Kraft und Kompetenz weiterentwickelt. Wir danken ihr herzlich für ihr großes Engagement und die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.“

Verena Amann sagt: „Ich bin dankbar für sechs besondere Jahre bei MVV, in denen ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen den Fortschritt des Unternehmens mitgestaltet habe. Ich wünsche dem gesamten MVV-Team viel Erfolg bei der Erreichung seiner ambitionierten Ziele.“

Die Aufgaben von Verena Amann werden bis auf Weiteres von den weiteren Vorstandsmitgliedern übernommen.

Quelle: MVV Energie AG