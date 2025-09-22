Mannheim – Entgegen der Fahrtrichtung Unfall verursacht

Mannheim/Metropolrgion Rhein-Neckar. Ein 27-jähriger Autofahrer war am Samstagabend gegen 19.45 Uhr entgegen der Fahrtrichtung auf der B 38a unterwegs und verursachte dabei einen Verkehrsunfall. Kurz nachdem der Opel-Fahrer in Feudenheim auf die zweispurige Bundesstraße 38a in Fahrtrichtung Neckarau aufgefahren war, bemerkte er, dass er sich verfahren hatte. Daraufhin wendete der Mann, ersten Erkenntnissen zufolge, sein Auto an einer Nothaltebucht und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Feudenheim zurück. Kurz darauf kamen dem Opel-Fahrer zwei Fahrzeuge entgegen, die hintereinander auf dem linken der beiden Abbiegestreifen der Feudenheimer Straße in Richtung B 38a fuhren.

Ein 48-jähriger Fiat-Fahrer erkannte das entgegenkommende Auto, bremste stark ab und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Opel zu verhindern. Das Ausweichmanöver des Fiat-Fahrers erkannte ein dahinter fahrender 34-jähriger Zweiradfahrer zu spät und fuhr dem Fiat ins Heck. Durch den Sturz auf den Boden wurde der Piaggio-Fahrer leicht verletzt. Sowohl der Fiat als auch das Motorrad wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Zu einer Kollision mit dem 27-jährigen „Geisterfahrer“ kam es nicht. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim