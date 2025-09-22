Mannheim – Brief an OB Specht – SPD-Landtagsabgeordneter Weirauch fordert: „Friedrichsfelder Stadtteilbibliothek darf nicht geschlossen werden“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Boris Weirauch setzt sich gemeinsam mit dem SPD-Ortsverein Friedrichsfeld für den Erhalt der Stadtbibliothek in Friedrichsfeld ein. Nachdem die Stadtverwaltung deren Schließung ins Gespräch gebracht hat, wandte er sich schriftlich an Oberbürgermeister Christian Specht und warnte vor den schwerwiegenden Folgen, die ein solcher Schritt für den Stadtteil hätte.

„Gerade in einem etwas weiter außerhalb liegenden Stadtteil wie Friedrichsfeld darf die Stadt nicht damit beginnen, gewachsene Strukturen der Daseinsvorsorge auszudünnen. Bibliotheken sind weit mehr als Orte der Medienausleihe – sie sind Treffpunkte, Orte der Bildung, des sozialen Zusammenhalts und niedrigschwelliger Kulturangebote. Wer Einrichtungen wie die Stadtteilbibliothek in Frage stellt oder sie auf ein rein ehrenamtlich betriebenes „Lesecafé“ reduzieren will, riskiert eine zunehmende Abkopplung von öffentlicher Infrastruktur“, erklärt Weirauch.

Er betont, dass die Stadtpolitik eine klare Entscheidung treffen müsse: „Als Oberbürgermeister trägt Herr Specht die Verantwortung dafür, dass Mannheim nicht in eine Entwicklung gerät, die Randlagen Schritt für Schritt schwächt.“

Unterstützung erhält Weirauch von den beiden SPD-Ortsvereinsvorsitzenden und Bezirksbeiratsmitgliedern Christina Rude und Marco Rohr: „Die Bibliothek ist ein wichtiger Bestandteil des Stadtteillebens. Ihre Schließung wäre ein herber Verlust für Friedrichsfeld. Besonders für Kinder und Familien, die auf wohnortnahe Bildungs- und Freizeitangebote angewiesen sind, wäre dies ein schmerzlicher Einschnitt. Zudem ist die Bibliothek mit zahlreichen Veranstaltungen ein aktiver Motor des kulturellen Lebens im Stadtteil.“

Die Petition „Erhalt der Zweigstelle der Stadtbibliothek Mannheim in Friedrichsfeld“ hat binnen weniger Tage bereits 940 Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden. Sie fordert den dauerhaften Fortbestand der Einrichtung und eine transparente Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern.

Quelle:

SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg