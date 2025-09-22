Ludwigshafen – „Maß für Maß“ im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der Premiere von William Shakespeares Maß für Maß werden am Freitag, 03.10.25 die Fest­spiele Ludwigshafen eröffnet. Intendant Tilman Gersch bringt die Eigenproduktion mit einem ausgewählten Profi-Ensemble auf die Bühne, dem u. a. die prominenten Schauspiele­rinnen Nina Petri und Josephine Thiesen angehören. Um 18.45 Uhr beginnt die Eröffnungs­zeremonie mit dem Bläserensemble der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Vor der Vorstellung sprechen der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer und die Ludwigs­hafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ein Grußwort.

Shakespeares Maß für Maß ist eine Komödie mit Tiefgang. Sie lebt vom rasanten Wechsel zwi­schen deftiger Komik, Tragik, Poesie, gedanklicher Schärfe und tiefer Emotion. Nina Petri spielt die Rolle des Herzogs von Vienna, der in den letzten Jahren ein wenig zu lax regiert hat und nun feststellen muss, dass sich im Volk Anarchie breitmacht. An seine eigene Autorität glaubt der Herzog nicht mehr und setzt deshalb als Statthalter den sittenstrengen Lord Angelo ein. Viele aktuelle Debatten finden sich in diesem Stück wieder: Die Frage nach dem Umgang mit Macht, die Rolle des Volkes in der Politik und nicht zuletzt das immerwährende Thema MeToo. Vor allem aber ist Maß für Maß ein Appell, den eigenen moralischen Grund­sätzen nicht die Mensch­lichkeit zu opfern. Mit dem Beethovenchor Ludwigshafen und der Pfalzbau Bürger Bühne sind 50 Menschen aus unserer Stadt und Region an dieser Inszenie­rung beteiligt.

Die Ausstattung zur Aufführung schuf Petra Straß, die Live-Musik komponierte Frank Rosenberger. Dramaturgisch begleitet wurde die Produktion von Barbara Wendland. Die weite­ren Rollen werden von Jörg Malchow, Mohammad Nick Nayeri, Ilona Schulz und Fabian Stromberger verkörpert.

Im Anschluss an die Vorstellung findet im Gläsernen Foyer gegen 22 Uhr die Chamber Jazz Lounge mit Matthias Anton und Olaf Taranczewski statt.

Preise 45 € / 38 € / 31 € / 24 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto: © Alen Ljubic

Quelle/Bilder: Theater im Pfalzbau