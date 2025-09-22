Hockenheim – Familiennetzwerk bringt Jung und Alt zusammen – Erstes Fest der Begegnung zieht Besucher auf den Zehntscheunenplatz

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Premiere des Fests der Begegnung in Hockenheim lockte viele Familien auf den Zehntscheunenplatz. Das Familiennetzwerk Hockenheim – eine Kooperation der Stadt sowie der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde – hatte die Veranstaltung gemeinsam organisiert und viele Vereine und Verbände mit ins Boot geholt, um ein möglichst breites Angebot für die Besucherinnen und Besucher auf die Beine zu stellen.

Nach einem harmonischen Eröffnungsgottesdienst im St. Christopherus konnten sich die Gäste an verschiedenen Mitmachstationen auf dem Zehntscheunenplatz ausprobieren. So gab es neben einem Kettcar- und Bobbycarparcours, bei dem die Kinder ihren Bobbycarführerschein machen konnten auch eine Station des Kinder- und Mitmachzirkus Piccobello, der Obst- und Gartenbauverein hatte seine Saftpresse mitgebracht und das Spielmobil des Pumpwerks stand mit allerlei Spielzeugen zum Ausleihen parat. Besonders beliebt war auch das Kinderschminken, bei dem sich die Kids in Spiderman, Schmetterlinge oder Prinzessinnen verwandeln konnten. In der Stadtbibliothek gab es Spiel- und Bastelangebote, außerdem konnten die Kinder im Onilo Autokino mit ihren mitgebrachten Bobbycars ein animiertes Kinderbuch anschauen – in richtiger Kinoatmosphäre.

Die Verantwortlichen freuten sich sehr über die vielen Besucher, die vor allem zur Mittagszeit immer mehr wurden. Und obwohl Regen angekündigt war, blieb das Wetter bis auf einen kleinen Nieselschauer einigermaßen beständig, sodass die vielen Angebote im Freien auch ohne Einschränkung genutzt werden konnten. „Wir sind eine Kooperation gemeinsam mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden. Die haben wahrscheinlich ihren Draht zu Petrus genutzt und eine Gnadenfrist verhandelt“, meinte Nicole Kögel scherzhaft, die das Fest von Stadtseite aus als Teil des Familiennetzwerks mitorganisierte. Auch Kerstin Berger, Seniorenbeauftragte der Stadt, freute sich über die positive Resonanz zum Fest: „Es ist schön, dass wir hier für Jung und Alt etwas Schönes auf die Beine stellen konnten!“

Linda Hoti, Leiterin des Fachbereichs Schule, Bildung, Kultur und Sport der Stadt Hockenheim, blickt positiv auf das Fest zurück: „Solche Familienfeste sind sehr wichtig für Hockenheim. Wir freuen uns schon auf eine Wiederholung!“

Bildunterschrift:

Kinder-Autokino auch ohne Autos: Auch wer ohne Bobbycar zum Autokino kam, durfte selbstverständlich auf Sitzkissen das animierte Kinderbuch mit anschauen. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim