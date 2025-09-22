Heidelberg – Erlebnisführungen im Monat Oktober 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Heidelberger Erlebnisführungen im Monat Oktober 2025:

Auf den Spuren der Nachtwächter

04.10.2025, 20:00 Uhr

07.10.2025, 20:00 Uhr

11.10.2025, 19:00 Uhr

14.10.2025, 20:00 Uhr

16.10.2025, 20:00 Uhr

18.10.2025, 20:00 Uhr

21.10.2025, 20:00 Uhr

25.10.2025, 20:00 Uhr

28.10.2025, 20:00 Uhr

30.10.2025, 20:00 Uhr

01.11.2025, 20:00 Uhr

Stündlich erklang der Nachtwächterruf in den Gassen der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Und nun ertönt er wieder: bei den Rundgängen des Heidelberger Nachtwächters. Unterhaltsam erzählt er von den Dingen, die man in den nächtlichen Gassen Heidelbergs erlebte, von der Geschichte der Stadt, ihren Straßen und Plätzen, von ihren Lokal-Originalen, Persönlichkeiten und die schönsten Anekdoten. 90 Minuten.

Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro

Fackelführung mit dem Heidelberger Nachtwächter

02.10.2025, 20:00 Uhr

09.10.2025, 20:00 Uhr

23.10.2025, 20:00 Uhr

Mittelalterliche Städte waren nicht erleuchtet. Kienspäne, Fackeln und Laternen, für die man tunlichst selber sorgte, erhellten den Weg. Wir begeben uns wie früher mit Fackeln auf eine Zeitreise durch die dunklen Gassen der Altstadt: eine Nachtwächterführung der ganz besonderen Art. 90 Minuten. Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro

Neue Geschichten vom Nachtwächter

01.10.2025, 20:00 Uhr

03.10.2025, 20:00 Uhr

10.10.2025, 20:00 Uhr

13.10.2025, 20:00 Uhr

17.10.2025, 20:00 Uhr

20.10.2025, 20:00 Uhr

24.10.2025, 20:00 Uhr

27.10.2025, 20:00 Uhr

31.10.2025, 20:00 Uhr

Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.

Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro

Rundgang mit der Henkersfrau

05.10.2025, 11:00 Uhr

12.10.2025, 11:00 Uhr

19.10.2025, 11:00 Uhr

26.10.2025, 11:00 Uhr

Begleiten Sie die alte Henkersfrau oder ihre liebliche Tochter durch die geheimnisvollen Winkel der Altstadt, vorbei am Frauenturm hin zum Ort des Heidelberger Blutgerichts von 1812. Geächtet, doch bei Nacht begehrt: Denn die Henkersfrau weiß, wie man das heilkräftige Armsünder-Fett zubereitet: „Zerlassen Menschenfett ist gut für lahme Glieder, so man sie damit schmiert – sie werden richtig wieder.“ 90 Minuten.

Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro

Treffpunkt für alle Führungen: Marktplatz, Rathauseingang, 69117 Heidelberg

Reservierung und Buchung: https://www.heidelberg.reise oder Tel. 0173 5166 000 (auch WhatsApp)

