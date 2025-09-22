Heidelberg – Erlebnisführungen im Monat Oktober 2025

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Heidelberger Erlebnisführungen im Monat Oktober 2025:
Auf den Spuren der Nachtwächter
04.10.2025, 20:00 Uhr
07.10.2025, 20:00 Uhr
11.10.2025, 19:00 Uhr
14.10.2025, 20:00 Uhr
16.10.2025, 20:00 Uhr
18.10.2025, 20:00 Uhr
21.10.2025, 20:00 Uhr
25.10.2025, 20:00 Uhr
28.10.2025, 20:00 Uhr
30.10.2025, 20:00 Uhr
01.11.2025, 20:00 Uhr
Stündlich erklang der Nachtwächterruf in den Gassen der ehemals kurfürstlichen Residenzstadt am Neckar. Und nun ertönt er wieder: bei den Rundgängen des Heidelberger Nachtwächters. Unterhaltsam erzählt er von den Dingen, die man in den nächtlichen Gassen Heidelbergs erlebte, von der Geschichte der Stadt, ihren Straßen und Plätzen, von ihren Lokal-Originalen, Persönlichkeiten und die schönsten Anekdoten. 90 Minuten.
Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro
Fackelführung mit dem Heidelberger Nachtwächter
02.10.2025, 20:00 Uhr
09.10.2025, 20:00 Uhr
23.10.2025, 20:00 Uhr
Mittelalterliche Städte waren nicht erleuchtet. Kienspäne, Fackeln und Laternen, für die man tunlichst selber sorgte, erhellten den Weg. Wir begeben uns wie früher mit Fackeln auf eine Zeitreise durch die dunklen Gassen der Altstadt: eine Nachtwächterführung der ganz besonderen Art. 90 Minuten. Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro
Neue Geschichten vom Nachtwächter
01.10.2025, 20:00 Uhr
03.10.2025, 20:00 Uhr
10.10.2025, 20:00 Uhr
13.10.2025, 20:00 Uhr
17.10.2025, 20:00 Uhr
20.10.2025, 20:00 Uhr
24.10.2025, 20:00 Uhr
27.10.2025, 20:00 Uhr
31.10.2025, 20:00 Uhr
Sie standen außerhalb der mittelalterlichen Ständeordnung, die Randständigen von damals, oft genug gezwungen, jenseits der sichernden Stadtmauern zu leben. Der Heidelberger Nachtwächter berichtet vom Leben derer, die es – wie ihn selbst — in die „unehrlichen Berufe“ verschlagen hatte. Freuen Sie sich auf eine Erlebnisführung, auf Heidelberger Stadtgeschichte(n) aus der Perspektive von unten.
Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro
Rundgang mit der Henkersfrau
05.10.2025, 11:00 Uhr
12.10.2025, 11:00 Uhr
19.10.2025, 11:00 Uhr
26.10.2025, 11:00 Uhr
Begleiten Sie die alte Henkersfrau oder ihre liebliche Tochter durch die geheimnisvollen Winkel der Altstadt, vorbei am Frauenturm hin zum Ort des Heidelberger Blutgerichts von 1812. Geächtet, doch bei Nacht begehrt: Denn die Henkersfrau weiß, wie man das heilkräftige Armsünder-Fett zubereitet: „Zerlassen Menschenfett ist gut für lahme Glieder, so man sie damit schmiert – sie werden richtig wieder.“ 90 Minuten.
Preise: Erwachsene: 14 Euro, Schüler & Studenten: 9 Euro
Treffpunkt für alle Führungen: Marktplatz, Rathauseingang, 69117 Heidelberg
Reservierung und Buchung: https://www.heidelberg.reise oder Tel. 0173 5166 000 (auch WhatsApp)
Fotos:
Auf den Spuren der Nachtwächter: Tobias Schwerdt
Fackelführung: Christoph Blüthner
Neue Geschichten: Tobias Schwerdt
Henkersfrau: Stephanie Brinkmann
