Germersheim / Südliche Weinstrasse / Landau / Neustadt – Tagesmütter und Tagesväter gesucht: Noch Plätze frei in Qualifizierungskurs ab November

Germersheim / Südliche Weinstrasse / Landau / Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Im November beginnt ein neuer Kurs, in dem sich Interessierte zur Tagespflegeperson ausbilden lassen können. Das Angebot der Kreisjugendämter Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den Jugendämtern der Städte Landau und Neustadt an der Weinstraße richtet sich an alle, die Kinder im Alter von null bis 14 Jahren tagsüber beziehungsweise einen Teil des Tages liebevoll betreuen und sie in ihrer Entwicklung fördern möchten. Die Qualifizierung findet in der evangelischen Familienbildungsstätte „Haus der Familie“ in Landau statt.

Tagesmütter oder Tagesväter können in ihrem eigenen Haushalt oder im Haushalt der zu betreuenden Kinder arbeiten. Die Betreuung kann außerdem in anderen geeigneten Räumlichkeiten stattfinden. In Rheinland-Pfalz ist es möglich, dass sich zwei Kindertagespflegepersonen zusammenschließen und jeweils bis zu fünf gleichzeitig anwesende Kinder in entsprechenden Räumlichkeiten betreuen.

Der neue Qualifizierungskurs startet am Dienstag, 4. November, und endet voraussichtlich im Juni 2026 mit einer Zertifizierung. Die Kurszeiten sind jeweils dienstags und donnerstags von 18.30 bis 21.30 Uhr (ausgenommen Ferienzeiten in Rheinland-Pfalz) sowie an zwei Samstagen.

Ziel des Kurses ist es, fundierte Kenntnisse der Kindertagespflege zu vermitteln. Ein Nachweis über den Erwerb solcher Kenntnisse ist übrigens auch eine Voraussetzung für die Pflegeerlaubnis, die das örtlich zuständige Jugendamt erteilt.

Die Kursthemen kommen unter anderem aus den Bereichen Pädagogik, Kommunikation, Ernährung, Recht und Betriebswirtschaft. Grundlage ist das vom Deutschen Jugendinstitut entwickelte „Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege“.

Der Kurs beinhaltet 210 Unterrichtseinheiten und 40 Stunden Praktikum. Die Kursgebühr von 210 Euro kann unter bestimmten Voraussetzungen teilweise von den Jugendämtern zurückerstattet werden. Dieser Kurs wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz bezuschusst.

Wer in den Landkreisen Südliche Weinstraße oder Germersheim, in den Städten Landau oder Neustadt an der Weinstraße wohnt und mehr über die Qualifizierung und die Tätigkeit in der Kindertagespflege erfahren möchte, kann sich an die jeweiligen Ansprechpartnerinnen beim örtlich zuständigen Jugendamt wenden.

Kreisjugendamt Germersheim:

Friederike Anton, E-Mail: f.anton@Kreis-Germersheim.de, Telefon: 07274 53-1217

Katja von der Au, E-Mail: k.vonderau@kreis-germersheim.de, Telefon 07274 53-491

Kreisjugendamt Südliche Weinstraße:

Sigrid Heupel, E-Mail: Sigrid.heupel@suedliche-weinstrasse.de, Telefon: 06341 940-781

Stadtjugendamt Landau:

Eva-Sophie Braun, E-Mail: Eva-Sophie.braun@landau.de, Telefon: 06341 13-5118

Stadtjugendamt Neustadt an der Weinstraße:

Gudrun Dreschmitt, gudrun.dreschmitt@neustadt.eu, Telefon 06321 855-1609

Melanie Kegel, melanie.kegel@neustadt.eu, Telefon 06321 855-1601

Quelle: Gemeinsame Pressemitteilung der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim sowie der Städte Landau in der Pfalz und Neustadt an der Weinstraße.