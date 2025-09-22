Eberbach – Interdisziplinäre uro-gynäkologische Sprechstunde in der GRN-Klinik Eberbach – Chefarzt Dr. Jan Voegele und Dr. Annette Maleika geben Rat zu uro-gynäkologischen Fragestellungen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Blasenprobleme wie ständiger und unkontrollierbarer Harndrang oder Urinverlust bei Belastung sind häufige Themen im urologischen und gynäkologischen Alltag. Ab dem 1. Oktober bieten Dr. Jan Voegele, Chefarzt der Urologie der GRN-Klinik Eberbach und Dr. Annette Maleika, Chefärztin der Gynäkologie der GRN-Klinik Schwetzingen eine spezialisierte uro-gynäkologische Sprechstunde in Eberbach an. Patientinnen mit Blasenfunktionsstörungen, Harninkontinenz, Beckenbodenschwäche oder Senkungsbeschwerden erhalten hier gezielte, individuelle Therapieempfehlungen.

Die uro-gynäkologische Sprechstunde richtet sich insbesondere an Patientinnen mit folgenden Beschwerden:

• ständiger oder unkontrollierbarer Harndrang

• Urinverlust bei Belastung

• Senkung von Blase, Gebärmutter oder Darm

• chronischer Druck- oder Fremdkörpergefühl im Becken

• Beschwerden nach Geburten oder Operationen im Beckenbereich

„Uro-gynäkologische Beschwerden sind kein Tabuthema – sie betreffen viele Frauen und sind gut behandelbar. Dank moderner Untersuchungsmethoden und therapeutischer Optionen können viele Symptome heute effektiv behandelt und die Lebensqualität nachhaltig verbessert werden“, so Dr. Annette Maleika. Die Behandlung erfolgt interdisziplinär und orientiert sich sowohl an aktuellen medizinischen Standards als auch an den individuellen Lebensumständen der Patientinnen. Die Sprechstunde findet einmal im Monat statt, der nächste Termin ist Mittwoch, den 1. Oktober. Es wird eine Überweisung vom Facharzt für Gynäkologie oder vom Facharzt für Urologie benötigt. Wir bitten um Terminvereinbarung, bevorzugt per E-Mail an urologie-eberbach@grn.de oder telefonisch 06271 83-7800.

Weitere Informationen zur Abteilung für Urologie der GRN-Klinik Eberbach: https://www.grn.de/eberbach/klinik/urologie/die-fachdisziplin

Quelle: GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH