„Die Heidelberger“ – GründerCampus — Das Festival!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der GründerCampus der Volksbank Kurpfalz eG passt gut zu Heidelberg, denn die Stadt ist die Top-Region für Gründungen. Heidelberg hält die bundesweit höchste Gründungsquote pro Kopf unter Städten gleicher Größe. 2024 lag die Quote bei beeindruckenden 13,5 Neugründungen pro 100.000 Einwohnern. In Heidelberg wurden 2024 so viele Unternehmen gegründet wie sonst nirgends in Deutschland. Wir liegen damit deutlich vor München und Berlin. Nicht zufällig wurde Heidelberg als eine der führenden Start-up-Städte Deutschlands ausgezeichnet!

Die Idee der Volksbank Kurpfalz eG hinter dem GründerCampus ist somit passend für Heidelberg und einfach: Sie bringt junge Gründer zusammen und bietet ihnen dabei alles, was sie brauchen, um voll durchstarten zu können. Das bedeutet vollen Zugang zu den Bankleistungen im Bereich Firmenkunden, aber auch Schulungsangebote, Workshops und Events fürs Networking und Community-Building!

Start-ups sind das innovative Herz der Region, und die Bank möchte den Rahmen für deren Erfolg schaffen.

Am 18. September 2025 war es wieder so weit, Heidelberg verwandelt sich erneut in den Hotspot für Start-ups, Investierende und Macher. Das letzte Jahr war der GründerCampus mit über 370 Teilnehmenden und mehr als 20 inspirierenden Speakern ein großer Erfolg.

In dieser Runde konnten wir als Speaker beispielsweise Mohamadou Idrissou, Tim Gabel, Roxanna Lichtenstein, Juliane Eller und erneut Johannes Kliesch treffen.

Die Themen waren vielfältig:

Menschen, die sich in der Gastronomie-Branche selbständig gemacht haben

Wie baut man ein profitables Start-up auf

Wie überzeuge ich Investoren

Wie wird man vom Profifußballer zum Mode-Designer

Es wurde aber auch Klartext über Misserfolge von Unternehmen und welche Chancen sich daraus ergeben, gesprochen.

Mit dem Karlstorbahnhof hat die Bank eine perfekte Location gefunden. Kulinarisch wurde wir von Compleat mit Bowls und von Luke’s Bubble Waffel mit Waffeln versorgt. Die Drinks servierte die Bar im Karlstorbahnhof.

Also eine rundum gelungene Veranstaltung! Wir freuen uns schon heute auf die Fortsetzung!

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion