„Die Heidelberger“- Erste Agri-PV-Anlage in Heidelberg!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach zwei Jahren Planung, Vorbereitung und Umsetzung konnte der Obst- und Gartenbau-Verein Kirchheim e.V. im September 2025 seine Agri-PV-Anlage mit einem kleinen Sektumtrunk einweihen. Die Anlage steht auf deren Grundstück im Kirchheimer Feld und produziert endlich Strom für die verschiedenen Gartengeräte, die der Verein zum Bestellen des Grundstückes benötigt. Mit dem überschüssigen Strom können bis zu drei Haushalte im nahe liegenden Wohngebiet „Am Dorf“ versorgt werden.

Der erste Vorsitzende, Herr Hans-Peter Vierling, hat uns begrüßt und anschließend haben Iris Lüll und Peter Frey, die maßgeblich für das Projekt verantwortlich sind, uns die inhaltlichen und technischen Details der Anlage erklärt. Ihr Ziel ist, dass auch andere Obst- und Gartenbauvereine, Kleingärtner, aber auch landwirtschaftliche Betriebe in Heidelberg und Umgebung, sich ein Beispiel an der Anlage nehmen, und ebenfalls in die Agri-Solar-Stromproduktion einsteigen.

Der OGV Kirchheim steht jederzeit für Interessentinnen und Interessenten beratend zur Verfügung und freut sich auf einen regen Austausch!

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion