Buchen – Verletzte Person und hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstagmittag, um 12:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27 bei der Anschlussstelle Buchen Süd zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 27 und wollte an der Anschlussstelle Buchen Süd nach links auf die Landstraße 519 abbiegen. ImEinmünd ungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer 63-jährigen Fiat-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde der 21-Jährige in seinem Auto eingeklemmt, von der Feuerwehr Buchen geborgen und aufgrund von schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 63-jährige Fiat Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und durch Abschleppwägen geborgen. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden von 23.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der betroffene Streckenabschnitt komplett gesperrt.
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Erheblicher Sachschaden entstand am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Gartenstadt. Ein 53-jähriger Mann war gegen 18.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Freyastraße in Richtung Walkürenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Donarstraße nahm er einem 35-jährigen Skoda-Fahrer die Vorfahrt, der die Freyastraße in Richtung Waldpforte befuhr. In Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß ... Mehr lesen»
- Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am frühen Samstagmorgen, um 03:00 Uhr wurde in eine gewerblich genutzte Halle in der Straße Untere Milbe in Mosbach eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Einbrecher über das Dach in die Halle ein und entwendete von dort verschiedene Gerätschaften für den Garten- und Landschaftsbau. Hierunter waren zwei Freischneider, zwei Kettensägen sowie eine Heckenschere. ... Mehr lesen»
- Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Technik Museum Sinsheim lädt Motorradfans aus der Region am ersten Oktoberwochenende zum ältesten und traditionsreichsten Bikertreffen in der Geschichte des Museums ein. Am 4. und 5. Oktober 2025, jeweils von 9 bis 18 Uhr, verwandelt sich das Freigelände in ein Paradies für Zweiradfreunde – mit unzähligen Maschinen, einem abwechslungsreichen ... Mehr lesen»
- Rohrbach/Landkreis Südliche einstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Morgen, des 22.09.2025, kam ein LKW-Gespann im einspurigen Baustellenbereich der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe, kurz vor der Anschlussstelle Rohrbach, nach rechts in den Grünstreifen ab und fuhr sich dabei fest. Aus Unachtsamkeit übersah der LKW-Fahrer das vor ihm abbremsende Fahrzeug und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus, um eine ... Mehr lesen»
- Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein Neckar. Am Sonntagmorgen (21.09.2025) gegen 10:00 Uhr rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Von-Denis-Straße aus. Das Feuer konnte schließlich gelöscht werden. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Die Hintergründe zur ... Mehr lesen»
- Bad Rappenau / Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am vergangenen Freitag kam es auf der Autobahn A6, zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Dacia ums Leben kam. Während der Unfallaufnahme und trotz der Absicherung der Unfallstelle mit einer Sichtschutzwand, nutzten mehrere Lkw-Fahrer ihre ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-neckar – Verena Amann hat ihr Vorstandsmandat bei MVV Energie AG auf eigenen Wunsch niedergelegt und wird zum Ende des laufenden Geschäftsjahres am 30. September 2025 aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich perspektivisch einer neuen beruflichen Herausforderung zuzuwenden. Amann ist seit 2019 Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin. Sie verantwortet die Bereiche Personal ... Mehr lesen»
- Otterbach / Speyer / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 20.09.2025, veranstaltete der SWFV, gemeinsam mit dem FC Phönix Otterbach, den diesjährigen Begegnungstag Walking Football. Dieser bereitete allen viel Spaß und sorgte zudem für regen Austausch zwischen den Beteiligten! INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Um kurz nach 11 Uhr wurde der Begegnungstag durch den Vorsitzenden ... Mehr lesen»
- Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – 39 Personen hat Kreisbeigeordneter Uwe Huth bei einer Feierstunde im September im Kreishaus ihre jeweilige Einbürgerungsurkunde übergeben. Damit haben die 34 Erwachsenen und fünf Minderjährigen die deutsche Staatsangehörigkeit mit allen Rechten und Pflichten erhalten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Kreisbeigeordnete begrüßte zu Beginn der Feier neben den neuen Staatsbürgerinnen und ... Mehr lesen»
- Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Es sind freundschaftliche Bande, die zwischen dem Landkreis Südliche Weinstraße und der polnischen Stadt Oświęcim bestehen. Das zeigen vor allem die vielen gegenseitigen Besuche in der jüngeren Vergangenheit – sei es zu gemeinsamen Konzerten der Musikschulen im Rahmen des Projekts „Youth. Europe. Music.“ oder zu sportlichen Ereignissen wie im ... Mehr lesen»
Ludwigshafen – Tötungsdelikt Maudach – 26-Jähriger mit türkischen Wurzeln durch mehrere Schüsse getötet – Zeugen gesucht
Ludwigshafen – VIDEO NACHTRAG – Blutige Tat in Maudach – Polizei hält sich mit Details zurück
Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben
