Aglasterhausen-Breitenbronn – Farbschmierereien an Wanderpavillon

Aglasterhausen-Breitenbronn/Neckar-Odenald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Dem Polizeiposten Aglasterhausen wurde ein farbbeschmierter Wanderpavillon in der Dr.-Hillengaß-Straße in Breitenbronn gemeldet. Der oder die Täter sprühten zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt mit gelber und pinker Farbe Buchstaben sowie die Zahlen 25 auf die Holzfassade des Pavillons (Siehe Bild).
Hinweise können dem Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262917708-0 gemeldet werden.
Quelle: Polizeipräsidium Heilbronn